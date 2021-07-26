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"Київпастранс" планує купити два десятки електробусів в рамках Кіотського протоколу

Тендер відбуватиметься в форматі відкритих торгів.

"Київпастранс" планує купити два десятки електробусів в рамках Кіотського протоколу
Фото: kyivcity.gov.ua

КП "Київпастранс" планує купити до 20 електробусів в рамках Кіотського протоколу. Вони будуть використовуватися замість дизельних автобусів на маршрутах №55 (Дарницька площа - станція метро "Палац спорту") і №62 (Ботсад - Контрактова площа).

Про це повідомила пресслужба столичної мерії.

"Найближчим часом буде зроблено важливий крок у реалізації Києвом проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій і оголошена міжнародна процедура закупівлі перших електробусів для КП «Київпастранс». Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їх роботи зарядні станції. Важливо, що закупівля електроавтобусів здійснюватиметься в рамках Кіотського протоколу, тобто це безповоротна допомога", - заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, що у 2019 році Київська міська рада затвердила цільову програму розвитку транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки. Вона передбачає закупівлю більш ніж 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів за п'ять років.

Програмою передбачено збільшення частки електротранспорту в структурі пасажирських перевезень, в тому числі шляхом впровадження рухомого складу, незалежного від лінійної електромережі (тролейбус з автономним ходом, електробус).

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