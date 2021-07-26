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Ахметов купив на аукціоні колишній завод ІСД в Кам'янському

Сума угоди становить 9,17 млрд гривень.

Ахметов купив на аукціоні колишній завод ІСД в Кам'янському

Дніпровський коксохімічний завод, який належить "Метінвесту" Ріната Ахметова, виграв аукціон з продажу єдиного майнового комплексу Дніпровського металургійного комбінату в Кам'янському.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Дніпровський коксохім був єдиним претендентом на купівлю ДМК, він запропонував за підприємство 9,17 млрд гривень при стартовій ціні 8,4 млрд.

Продаж заводу відбувається в рамках процедури санації (фінансового оздоровлення). Підприємства групи "Метінвест" є одними з кредиторів ДМК. Металургійний комбінат заборгував понад 87 млрд гривень, в тому числі "Метінвест Холдингу" - майже 21 млрд гривень.

Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale
Фото: prozorro.sale

Антимонопольний комітет погодив концентрацію ще у травні. Він встановив, що ймовірна угода не матиме значного впливу на більшість спільних товарних ринків (сталева заготовка, прутки, прокат) і ринків, де працює тільки ДМК (катанка, помольні кулі, осі для залізничного транспорту).

Нагадаємо, ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання.

Підприємство контролює корпорація "ІСД", заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу.

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