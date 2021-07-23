"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
ГоловнаЕкономікаДержава

Голова ДФС виклав свою концепцію роботи Бюро економічної безпеки

Документи на участь в конкурсі на посаду глави БЕБ подали понад 50 претендентів.

Голова ДФС виклав свою концепцію роботи Бюро економічної безпеки
Фото: facebook/Вадим Мельник

Для ефективної роботи Бюро економічної безпеки необхідно посилити аналітичну складову силовими методами - тільки таким чином вдасться ліквідувати тіньовий сектор української економіки. Про це заявив голова Державної фіскальної служби України (ДФС) Вадим Мельник, пише РБК-Україна.

"При подачі мотиваційного листа на посаду глави БЕБ я вказав, що одним із пріоритетів діяльності нового органу бачу ефективне впровадження аналітичного підходу в процесі виявлення кримінальних правопорушень і оцінки можливих ризиків", - сказав Мельник.

Голова ДФС підкреслив, що для ефективної боротьби з тіньовою економікою та злочинними схемами аналітичну складову БЕБ необхідно посилювати силовими методами, щоб забезпечити принцип невідворотності покарання.

"Необхідно знайти розумний баланс між аналітичним інструментарієм і силовими методами для досягнення поставлених перед БЕБ глобальних цілей - сприяння зростанню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності національної економіки", - заявив Мельник.

Відзначимо, документи на участь в конкурсі на посаду глави БЕБ подали понад 50 претендентів. Бюро економічної безпеки має запрацювати з 25 вересня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що економічний ефект від роботи ДФС за перше півріччя 2021 року перевищив 14 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також