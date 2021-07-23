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​Україна дорозмістила єврооблігації на $500 млн

Довипуск буде дешевшим, ніж первинне розміщення.

​Україна дорозмістила єврооблігації на $500 млн
Фото: Макс Левин

Україна в четвер, 22 липня, здійснила дорозміщення єврооблігацій на суму 500 млн доларів.

На сайті Міністерства фінансів повідомляється, що цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу випущених у квітні єврооблігацій на 1,25 млрд доларів з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року.

Довипуск відбувся з дохідністю 6,30%.

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав цю угоду успішною.

"Сприятливі ринкові умови дозволили нам поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток. Ми обмежили обсяг угоди, оскільки ми продовжуємо дотримуватись нашої стратегії пріоритизації залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях", - заявив він.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

Нагадаємо, що валютні виплати України за державним і гарантованим державою боргом до літа 2022 року перевищують 10 млрд доларів.

Пік виплат за валютними боргами припадає на вересень 2021 року, коли Україна має віддати кредиторам більше 3 млрд доларів.

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