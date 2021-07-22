Мисак Хідірян озвучив перспективи виходу на IPO для свого агробізнесу

Бізнесмен і меценат Місак Хідірян планує вивести A.G.R. Group на IPO, працювати з приватними інвестиційними фондами і міжнародними фінансовими інститутами. Перед менеджментом аграрного холдингу поставлені стратегічні завдання - розробити інвестиційні проекти для кожного проекту компанії.

Місак Хідірян перед відкриттям елеваторного комплексу в м Середина-Буда, Сумської області.

Місак Хідірян перед відкриттям елеваторного комплексу в м Середина-Буда, Сумської області.

Ще в 2019 році в українському аграрному холдингу A.G.R. Group вперше заявили про завдання виходу компанії на IPO. Тоді аграрії планували залучити $40-50 млн для подальшого масштабування бізнесу.

Цю стратегію прокоментував власник бізнесу Місак Хідірян в своєму великому інтерв'ю сайту Латифундист. Зокрема, він зазначив, що від завдання виходу на IPO в A.G.R. Group не відмовилися і на даний момент готові до роботи з приватними інвестиційними фондами й міжнародними фінансовими інститутами. Також інвестор заявив, що вже розпочато переговори про залучення грошових коштів для виконання інвестиційного плану на поточний період. Всі подробиці угод Місак Хідірян обіцяє розповісти після їхнього підписання та отримання інвестицій.

“Основні завдання, які стоять перед менеджментом холдингу в цьому році - збільшення земельного банку, створення системи зрошення в Херсонській області, придбання нової техніки і впровадження нових технологій, а також придбання й будівництво нових потужностей елеваторного зберігання”, - озвучив найближчі плани Місак Хідірян.

Збір сої на полях аграрного холдингу A.G.R. Group, власником якого є Місак Хідірян.

Раніше в холдингу реалізували проект будівництва та запуску елеватора на Сумщині. У 2019-2020 рр. компанія за свої й залучені гроші побудувала елеваторний комплекс потужністю 28 тис. тонн. В останньому інтерв'ю Місак Хідірян назвав цей проект найдорожчою інвестицією за всю історію A.G.R. Group.

"Однозначно, будівництво елеватора - це найдорожчий інвестиційний проект холдингу на сьогодні, який фінансувався за рахунок залучення банківських і власних коштів холдингу протягом 2019-2020 рр." - розповів Місак Хідірян.

Відкриття елеватора стало неабиякою подією в Середино-Будському районі. Ось як це було: