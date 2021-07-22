​Кабмін обновив наглядові ради "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Магістральних газопроводів"

Комітет з призначень відновив свою роботу.

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 21 липня, обновив наглядові ради "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Магістральних газопроводів".

Про це повідомляється в розпорядженнях №812, №814 і №815.

Членами наглядової ради "Укргідроенерго" від держави стануть Олександр Гавва (радник міністра енергетики) та Віталій Кушніров (керівник директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго).

Також уряд погодив кандидатури Юрія Бойка (колишній в.о. міністра енергетики) і Дмитра Олефіра (директор департаменту з комерції "Укргідроенерго") на посади членів наглядової ради НЕК "Укренерго" як представників держави.

В наглядову раду "МГУ" від держави увійде Тетяна Федорова (колишній член правління "Укртрансгазу"), а незалежними членами стануть Уберт Беттонвіль, юристка Ірина Марушко та Ян Чадам (колишній голова правління польського оператора ГТС Gaz-System, який уже входив до наглядової ради компанії).

Нагадаємо, що робота номінаційного комітету з обрання керівників та членів наглядових рад державних підприємств кілька місяців була заблокована.

На початку травня незалежні члени комітету з призначень заявили, що призупиняють роботу до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління як акціонера державних підприємств.

Через два місяці робота комітету відновилась - 6 липня було обрано незалежних членів наглядової ради та представників від держави для "Магістральних газопроводів України", а 19 липня - представників від держави в наглядові ради "Укргідроенерго" та НЕК "Укренерго".