На Рівненську АЕС доставили ядерне паливо Westinghouse

Станція у Вараші стане третьою в Україні, де використовуватимуть американські касети.

Американська корпорація Westinghouse поставила першу партію ядерного палива на Рівненську атомну станцію, повідомила в середу прес-служба НАЕК "Енергоатом".

Паливо виготовлено на шведському заводі Westinghouse Electric Sweden AB в місті Вестерос.

Рівненська станція стане третьою АЕС в Україні, де буде використовуватися американське ядерне паливо. Зараз на ньому працюють два енергоблоки Южно-Української АЕС та чотири енергоблоки Запорізької АЕС.

Завантаження касет Westinghouse в енергоблок №3 почнеться в 2022 році під час наступного планово-попереджувального ремонту.

Планується, що з 2025 року енергоблок №3 РАЕС працюватиме цілком на американському ядерному паливі.

У 2024 році першу партію касет Westinghouse планується завантажити у другий енергоблок РАЕС для дослідної експлуатації.

Нагадаємо, у вересні 2020 року між "Енергоатом" та Westinghouse було підписано контракт на постачання в Україну палива для реакторів типу ВВЕР-440.

Рівненська АЕС має два реактори ВВЕР-440 (енергоблоки №1 і №2) і два реактори ВВЕР-1000 (енергоблоки №3 і №4).