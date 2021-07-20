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Нацбанк виграв суд у справі банку "Київська Русь"

Суд підтвердив неможливість повернення банку на ринок.

Нацбанк виграв суд у справі банку "Київська Русь"
Фото: 112.ua

Національний банк виграв суд проти бізнесмена Віктора Братка у справі про банкрутство банку "Київська Русь".

На сайті регулятора повідомляється, що 13 липня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Братка та залишив у силі ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 31 березня 2021 року, якою було закрито провадження у справі до Національного банку про зобов’язання вчинити дії з відновлення діяльності збанкрутілого ПАТ "Банк "Київська Русь". 

Братко був власником та головою правління банку "Київська Русь". Зараз він знаходиться в розшуку за підозрою в розкраданні 44 млн доларів. За версією слідства, він за безцінь продав дві офісні будівлі в Києві та Львові, які були в заставі в "Київській Русі". Угоди відбулися за день до введення в банк тимчасової адміністрації. 

У травні 2020 році в Україні набув чинності так званий "антиколомойський" закон, який забороняє зупиняти розпочату процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації. На цій підставі Окружний адмінсуд Києва 31 березня 2021 року закрив провадження у справі щодо банку «Київська Русь», законність якої підтвердив також суд апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що банк "Київська Русь" луснув ще у 2015 році. На той час він входив до топ-30 українських банків.

За даними Фонду гарантування вкладів, вартість активів банку "на папері" становила 5,6 млрд гривень, але ринкова вартість була набагато меншою - десь 1,3 млрд гривень, оскільки більшість кредитного портфелю банку була проблемною.

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