Боргова яма для українців - хто постраждає найбільше?

Уряд дозволив банкам автоматично списувати з рахунків борги на вимогу державних і приватних виконавців. Це означає, що люди, які й так знаходяться за межею бідності, тепер потраплять у цілковиту боргову кабалу. Особливо це стосується тих, у кого просто немає коштів сплачувати за комунальними тарифами. Вони зростають шаленими темпами і крива росту не збирається вирівнюватись. На осінь нам знову прогнозують збільшення цифр у платіжках на 30-40%!

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Українці заборгували за комуналку майже 80 млрд грн і борги й далі накопичуються. Це не тому, що ми нація хронічних неплатників. Просто половина громадян вже живе за межею бідності. Перед ними постає вибір – нагодувати дитину, одягнути її до школи, купити найнеобхідніші продукти чи сплатити за комунальні послуги. Саме влада своєю непродуманою політикою поставила мільйони людей перед такою непростою дилемою.

Як може людина старшого віку з пенсією 1770 грн оплатити платіжку в 4 тис. грн? Це при тому, що потрібно ще витратити кілька тисяч на ліки, а широко розрекламована субсидія не покриває комунальних витрат. Звичайно, в таких умовах існуватимуть борги. І тепер влада буде їх просто списувати з пенсійних або зарплатних карток українців.

У будь-якому цивілізованому суспільстві сплата боргів – річ обов’язкова. І Україна не може бути виключенням. Але ж треба врахувати обставини, в яких опинилися мільйони людей. Коронакриза підкосила національну економіку, що й так перебувала в стадії стагнації. Кількість робочих місць скоротилась, працівників через локдауни звільнили. Наразі кожен десятий українець шукає роботу.

Ціни в магазинах ніби бігуни на довгі дистанції обганяють одне одного. Лише за останній рік за деякими категоріями товарів вони зросли на 60-70%. А зарплати - лише на 30%. У цій гонці українці безнадійно програють та бідніють прямо на очах.

Можливо, за останній рік влада якось допомогла своїм громадянам? Можливо, запустила програму створення нових робочих місць? Можливо, стимулювала купівельну спроможність людей, аби реанімувати економіку? Ні, вона вирішила просто забрати гроші з кишень боржників. А таких вже зараз немало. Лише за боргами ЖКГ кількість виконавчих проваджень стрімко наближається до 400 тис.

Далі буде більше! Бо восени через провалену кампанію вакцинації від COVID-19 на нас чекатиме нова хвиля локдаунів, а з ними нові банкрутства та спад економічної активності.

Свідомо чи несвідомо влада заганяє людей у ще більшу боргову яму. Що робитиме людина, у якої з рахунків списали останні кошти? Сплата боргів не скасовує потребу в їжі, одязі, елементарних щоденних витратах. І тоді вона піде до установ, які надають мікрокредити під величезні приховані відсотки. А такий кредит дуже швидко перетвориться на непосильний тягар на плечах боржника. Це прямий шлях до втрати власного житла, яке просто заберуть за борги.

Що в результаті отримаємо?

Ще більше свавілля колекторів, які й так почуваються безкарними;

Збільшення кількості людей за межею бідності;

Зростання соціальної напруги в суспільстві;

І, як фінальний результат, потужний соціальний вибух, що матиме трагічні наслідки для майбутнього України.

Тому сьогодні потрібно терміново переглянути рішення Кабміну про автоматичне блокування рахунків боржників. По-перше, тимчасово призупинити його дію. По-друге, виключити пенсіонерів та малозабезпечених громадян з переліку тих, на кого розповсюджується система блокування коштів. По-третє, впровадити дієві механізми соціальної допомоги в умовах економічної кризи. Йдеться не лише про елементарне співчуття до людей, які потрапили в біду. Це питання національної безпеки та виживання України у висококонкурентному світі, де перемагає той, чиї громадяни мають кращу якість життя.