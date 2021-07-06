В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Раніше для того, аби списати борги з боржників виконавчій службі доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, надсилаючи запити до всіх українських банків. У разі виявлення рахунків боржника виконавцям потрібно було надсилати ще один лист з вимогою арештувати кошти. Уся процедура була тривалою, адже усі запити потрібно було надсилати у паперовій формі. Це ускладнювало процес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року Нацбанк оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а й їх номери та залишки коштів на них.

Водночас Мін'юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження для виявлення й арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не лише в тих, що стосуються сплати аліментів, як було раніше.

Наразі до Автоматизованої системи виконавчого провадження підключені: "Приватбанк", "Таскомбанк", "Універсал банк" (зокрема Монобанк), "ОКСІ банк", банк "Восток", "Індустріалбанк" та "ПроКредит банк". Ще 44 банки тестують систему і невдовзі долучаться до неї, а 11 банків ведуть переговори про підключення до тестового середовища.

За даними Opendatabot, у квітні в реєстрі була інформація про 5,54 млн боргів. Ця цифра постійно зростає: на початку 2020 року там було 3,8 млн боргів.