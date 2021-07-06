Прохідний бар'єр у Раду долають сім партій, - опитування КМІС
Прохідний бар'єр у Раду долають сім партій, - опитування КМІС
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Добудовано газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
Добудовано газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
ГоловнаЕкономікаФінанси

В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Раніше така процедура застосовувалася лише щодо боржників із сплати аліментів.

В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
Фото: НБУ

6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на банківських рахунках українців-боржників автоматично.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Раніше для того, аби списати борги з боржників виконавчій службі доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, надсилаючи запити до всіх українських банків. У разі виявлення рахунків боржника виконавцям потрібно було надсилати ще один лист з вимогою арештувати кошти. Уся процедура була тривалою, адже усі запити потрібно було надсилати у паперовій формі. Це ускладнювало процес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року Нацбанк оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а й їх номери та залишки коштів на них. 

Водночас Мін'юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження для виявлення й арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не лише в тих, що стосуються сплати аліментів, як було раніше.

Наразі до Автоматизованої системи виконавчого провадження підключені: "Приватбанк", "Таскомбанк", "Універсал банк" (зокрема Монобанк), "ОКСІ банк", банк "Восток", "Індустріалбанк" та "ПроКредит банк". Ще 44 банки тестують систему і невдовзі долучаться до неї, а 11 банків ведуть переговори про підключення до тестового середовища.

За даними Opendatabot, у квітні в реєстрі була інформація про 5,54 млн боргів. Ця цифра постійно зростає: на початку 2020 року там було 3,8 млн боргів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також