У Дніпрі відремонтували приймальне відділення лікарні ім. Мечникова

В ході ремонту замінили всі комунікації, встановили нові системи відеоспостереження та протипожежної безпеки.

Один із найстарших медичних закладів України – обласна лікарні ім. Мечникова у Дніпрі – отримав оновлене приймальне відділення. Про запуск його в роботу повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Модернізація відділення відбулася у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

В ході ремонту замінили всі комунікації, встановили нові системи відеоспостереження та протипожежної безпеки.



В оновленому відділенні з’явились спеціальні бокси для пацієнтів із підозрою на інфекційні хвороби.

Також повністю відремонтували загальні зони, оглядові кабінети та маніпуляційні. Завдяки комплексному підходу і сучасній техніці пацієнтів одразу діагностуватимуть і, в разі необхідності, надаватимуть невідкладну допомогу, рятуючи життя.

За таким принципом виконується масова модернізація приймальних відділень по всій країні. Як повідомлявзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який координує програму «Велике будівництво», цього року буде відкрито 177 оновлених приймальних відділень у лікарнях.