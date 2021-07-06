Прохідний бар'єр у Раду долають сім партій, - опитування КМІС
Прохідний бар'єр у Раду долають сім партій, - опитування КМІС
В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
Добудовано газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
Добудовано газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

У Дніпрі відремонтували приймальне відділення лікарні ім. Мечникова

В ході ремонту замінили всі комунікації, встановили нові системи відеоспостереження та протипожежної безпеки.

Один із найстарших медичних закладів України – обласна лікарні ім. Мечникова у Дніпрі – отримав оновлене приймальне відділення. Про запуск його в роботу повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Модернізація відділення відбулася у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». 

В ході ремонту замінили всі комунікації, встановили нові системи відеоспостереження та протипожежної безпеки. 

В оновленому відділенні з’явились спеціальні бокси для пацієнтів із підозрою на інфекційні хвороби. 

Також повністю відремонтували загальні зони, оглядові кабінети та маніпуляційні. Завдяки комплексному підходу і сучасній техніці пацієнтів одразу діагностуватимуть і, в разі необхідності, надаватимуть невідкладну допомогу, рятуючи життя.

За таким принципом виконується масова модернізація приймальних відділень по всій країні. Як повідомлявзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який координує програму «Велике будівництво», цього року буде відкрито 177 оновлених приймальних відділень у лікарнях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також