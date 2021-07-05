"Газпром" відмовився бронювати потужності через Україну на річних аукціонах

Російський "Газпром" не забронював потужності на наступний газовий рік через Польщу і Україну на річних аукціонах. Аукціони пройшли на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform, повідомляє агентство Интерфакс.

Як зазначається, "Оператор газотранспортної системи України" виставляв для річного бронювання додаткові "тверді" потужності в 9,8 млн куб. м на добу (на додаток до довгострокового контракту в обсязі 40 млрд куб. м на рік - це 109 млн куб. м на добу).

Водночас польський Gas System виставив потужності газопроводу "Ямал-Європа" в 79 млн куб. м на добу.

Спочатку ОГТСУ виставляв на аукціон 15 млн куб. м на добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 млн куб. м на добу.

Як повідомляли, Росія зупиняє експортні газопроводи на профілактику, але не бронює додаткові потужності в Україні. Так, 29 червня компанія "Оператор ГТС України" виставила на аукціон додаткові транзитні потужності на липень - 63,7 млн кубометрів на добу. Вони виявилися повністю невитребуваними, попри те що на липень призначені планові ремонти на головних експортних магістралях "Газпрому". "Північний потік" (170 млн куб. м на добу) встане на щорічну профілактику з 13 по 23 липня, "Ямал-Європа" (близько 100 млн куб. м на добу) - з 6 по 10 липня.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік - 2".