Творець інтернету продав його оригінальний код за $5,4 млн

Отримані на аукціоні кошти спрямують на благодійні цілі, які визначить Тім Бернерс-Лі.

Винахідник інтернету сер Тім Бернерс-Лі продав на аукціоні Sotheby's оригінальний код, за допомогою якого він колись створив "Всесвітню павутину".

Невідомий покупець заплатив 5,4 млн доларів за програму, виставлену на продаж як NFT (non-fungible token, "невзаємозамінний токен"), передає ВВС.

Аукціон тривав кілька днів. Він розпочався 23 червня зі стартової ціни у 1 000 доларів. Вартість об'єкта постійно зростала, і протягом останнього дня торгів, 30 червня, найвищою довгий час була ціна 3,5 млн.

Однак за 15 хвилин до закінчення аукціону ціна NFT почала стрімко зростати і виросла ще майже на два мільйони доларів.

NFT - це унікальний цифровий сертифікат, який підтверджує право власності його власника на той чи інший файл.

Згідно із заявою аукціонного дому Sotheby's, отримані від продажу кошти спрямують на благодійні цілі, які визначить Тім Бернерс-Лі.

На продаж виставили один NFT на чотири об'єкти (загалом близько 10 тисяч рядків коду):

Оригінальні файли коду, розробленого для проєкту Бернерса-Лі із зазначенням часу створення.

Його лист про те, якою була робота.

"Анімаційна візуалізація" коду.

Цифровий постер з кодом, створений особисто Бернерсом-Лі.

Лот, запропонований винахідником інтернету, став одним з найдорожчих NFT в історії.

Раніше засновник Twitter Джек Дорсі продав свій перший допис у цій соціальній мережі майже за 3 млн доларів.