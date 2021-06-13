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NASA вперше показало ракету, на якій астронавти полетять на Місяць

Запустити цю ракету в перший політ планують уже цього року.

Американське космічне агентство NASA вперше повністю зібрало та показало світу свою надважку ракету, на якій астронавти в цьому десятилітті полетять на Місяць.

Фото: NASA

Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді спустили 65-метровий основний щабель ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами, вперше з'єднавши всі три основні елементи суперракети.

Запустити цю ракету в перший політ NASA планує цього року, передає ВВС.

Під час цього польоту, названого "місія "Артеміда-1", ракета SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон". Астронавтів, щоправда, в ньому не буде: NASA хоче спочатку випробувати всю систему у безпілотному режимі й тільки потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

Надважка ракета SLS складається з гігантського, висотою з двадцятиповерховий будинок, основного щабля з баками з пальним й чотирма потужними двигунами та з двох твердопаливних прискорювачів довжиною (висотою) 54 метри кожен.

Фото: NASA

Фото: NASA

Твердопаливні прискорювачі розганятимуть ракету у початковій фазі польоту - під час перших двох хвилин.

Працівники Космічного центру Кеннеді спочатку підняли краном основний щабель, перевели його з горизонтального у вертикальне положення, опустили між двома прискорювачами, що вже стояли у мобільному пусковому комплексі, та з'єднали їх.

Вся ця конструкція поки що стоїть у гігантському складальному цеху. У мобільному пусковому комплексі ракету спочатку тестуватимуть, а потім він вивезе її на стартовий майданчик.

Інсталювати твердопаливні прискорювачі на пусковий комплекс почали ще минулого листопада. Основний же щабель весь цей час проходив ґрунтовне тестування на стенді у штаті Міссісіпі.

У березні конструктори та інженери успішно провели стендовий запуск двигунів тривалістю вісім хвилин - саме стільки часу знадобиться SLS, щоб вийти із земної атмосфери.

Потім основний щабель привезли на баржі до Космічного центру Кеннеді.

Місія "Артеміда-3", що вперше з 1972 року висадить на поверхню Місяця людей, має стартувати у найближчі роки.

Контракт на створення космічного судна для доставки астронавтів NASA на Місяць виграла компанія SpaceX, що належить американському винахіднику і мільярдеру Ілону Маску.

Мета програми Artemis - висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2024 році і забезпечення сталої присутності людей на супутнику до кінця десятиліття. Цього NASA розраховує досягти за допомогою міжнародних партнерів, а також за сприяння приватних компаній.

Торік у травні NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця.

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