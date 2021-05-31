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Коли краще взяти Macbook, а коли - ноутбук іншого бренду?

Коли краще взяти Macbook, а коли - ноутбук іншого бренду?

Якщо фінанси дозволяють задивлятися на продукцію Apple, тим більше в сегменті ноутбуків, рекомендуємо все ж спочатку визначити, чи підходить «яблучний» девайс вашим вимогам. Інакше ви і грошей заплатите чимало, і «машину» в результаті отримаєте таку, не підходить завданням.

Спочатку про плюси, які у є Macbook (навіть у моделей минулих років), і які стали причиною такої великої армії фанатів.

• Збірка і матеріали на високому рівні

• Одні з кращих акумуляторів на ринку

• Своя macOS і інтеграція з іншими Apple технікою

• Статус виробника і репутація бренду

Екран хороший, але не гігантський

Екрани Retina - це еталон високої роздільної здатності, щільності пікселів і передачі кольору. Для фото і відео, а також для роботи з анімацією - це відмінне рішення. Однак варто розуміти, що Apple не випускає моделі з величезними екранами, вважаючи, що для таких цілей більш доречний моноблок. Якщо вам потрібен ноутбук з монітором 16 дюймів і більше - вам до інших виробників.

Залізо з різною продуктивністю

Ресурсів Air може не вистачати для вирішення професійних завдань. У деяких випадках виправдано купити Макбук Pro зi знижкою, ніж обмежуватися покупкою новішого Air, який поступається в продуктивності.

Скажемо відверто, якщо процесори у макбуков дійсно одні з кращих на ринку (Intel Core 7 U і вище), з відеокартами ситуація не така радісна. Виробник не зміг впихнути в тонкий корпус повноцінну плату, тому у багатьох макбуков відеокарта без системи охолодження, тобто не найпотужніша.

Розмір оперативної пам'яті залежить від моделі, але для повсякденних завдань її зазвичай вистачає. А ось SSD, дуже швидких жорстких дисків, для зберігання великих об'єктів інформації не вистачає.

На macOS немає топових ігор

Якщо ви берете ноутбук для роботи, офісних завдань, перегляду фільмів - Macbook підійде відмінно. Для професійних завдань підійде Pro версія, яка, однак, може коштувати і 3000 доларів і вище, залежно від «начинки».

Проте, для вимогливих іграшок останніх років Macbook не підійде. Розробники деяких всесвітньо відомих проектів навіть не роблять локалізації для техніки Apple і її власної ОС. Так, ігри для макбуков є, але їх менше, ніж для ноутбуків на Windows.

З іншого боку, ОС для Apple менш вразлива для вірусів, а ще - дозволяє ноутбуку працювати в одній екосистемі з іншими пристроями американського бренду.

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