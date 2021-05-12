Amazon виграв апеляцію на рішення про сплату податку в 250 млн євро в Люксембурзі

Американська компанія Amazon виграла апеляцію в європейському суді на рішення від 2017 року, яке зобов'язувало її сплатити 250 млн євро податку в Люксембурзі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Справа стосувалася того, чи насправді техногігант незаконно отримав податкових пільг на 250 млн євро. Суд першої інстанції постановив, що незаконно, але апеляція скасувала це рішення.

Податкові справи Amazon і Apple були відкриті за ініціативою європейської комісарки з питань конкуренції Маргрете Вестагер. Вони засновані на одному з аспектів законодавства Євросоюзу, спрямованому на створення рівних умов для компаній всього блоку.

Сьогоднішнє рішення щодо Amazon може мати значний вплив на спроби Вестакер надалі використовувати цю аргументацію для досягнення, за її словами, вигідних податкових угод для всіх учасників європейського ринку.

Нагадаємо, за підсумками минулого року інтернет-гігант Amazon отримав виручку в Євросоюзі в розмірі 44 мільярдів євро, але не заплатив податки.