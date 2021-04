Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем моделі Crew Dragon стартувала до Міжнародної космічної станції, куди доставить екіпаж із чотирьох астронавтів для піврічної місії.

Запуск провели о 12:49 за київським часом з території Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал.

На МКС полетіли астронавти NASA Шейн Кімбро та Меган Макартур, астронавт Японського космічного агентства Акіхіко Хосіде та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

Таким чином на станцію вперше доставлять представників відразу трьох світових космічних агентств. Так само вперше до МКС буде пристиковано два кораблі Crew Dragon, оскільки на станції вже пристикований аналогічний корабель, який раніше привіз на МКС екіпаж. Він має повернутися на Землю наприкінці квітня - на початку травня.

Згідно з повідомленням SpaceX, після пуску перший ступінь Falcon 9 зробив успішну посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. У повідомленні компанії наголошується, що SpaceX 80-й раз зберегла перший ступінь ракети, що використовувався для орбітального запуску.

Нагадаємо, Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска з другої спроби стартував до МКС 30 травня 2020 року. Першу спробу 27 травня скасували через погану погоду. На борту знаходились двоє астронавтів - Роберт Бенкен та Дуглас Херлі.

Це був перший в історії пілотований космічний запуск, здійснений приватною компанією. До цього людей в космос відправляли тільки держави - СРСР (Росія), США і Китай.

Крім того, для США запуск Crew Dragon став першим пілотованим польотом за дев'ять років. Після того як в 2011 році закрилася програма Space Shuttle, астронавтів NASA на МКС доставляли російські кораблі "Союз".