Впервые в истории частный космический корабль с астронавтами на борту совершил полет к МКС.

Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту состыковался с Международной космической станцией. Стыковка состоялась, как и планировалось, через 19 часов после вылета в 17:16 по киевскому времени в воскресенье, 31 мая.

Трансляцию исторического события вела компания-создатель корабля SpaceX.

31 мая в 10:45 корабль разбудил астронавтов Дуга Херли и Боба Бенкена песней «Planet Caravan» группы Black Sabbath, и они начали готовиться к стыковке, пишет издание N+1.

После нескольких маневров сближения Crew Dragon приступил к заключительным этапам: сначала он стабилизировал свое положение относительно станции и остановился ровно напротив стыковочного узла IDA-2 американского модуля «Harmony» на расстоянии 220 метров.

После проверок основных систем корабль начал переход в последнюю критическую точку на расстоянии 20 метров от стыковочного узла. После этого Crew Dragon начал окончательное сближение и вскоре стыковочные адаптеры станции и корабля вступили в контакт.

Открытие переходных люков займет около двух с половиной часов. Затем астронавты начнут переход в американский сегмент МКС.

Напомним, 30 мая компания SpaceX со второй попытки (первую отменили из-за плохой погоды 27 мая) запустила космический корабль Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции. Запуск состоялся в 22:22 по киевскому времени с мыса Канаверал.

Экипаж отправился к МКС с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

В случае успешного полета США откажется от услуг российских кораблей "Союз", которые обычно проводят отправку с космодрома "Байконур" в Казахстане на МКС. Это будет означать конец монополии России на транспортировку людей в космос.

Это первый в истории запуск, осуществленный частной космической компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (Россия), США и Китай.