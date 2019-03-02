Аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Ракета стартовала с мыса Канаверал в 9:49 по киевскому времени. На канале SpaceX опубликована трансляция запуска.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX’s #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. Watch: https://t.co/Fm5NQSfAXJ pic.twitter.com/YoiOf67kQL — NASA (@NASA) 2 марта 2019 г.

"На борту корабля Crew Dragon миссии DM-1 (Demo-1) нет людей, но в одном из четырех кресел на орбиту отправился манекен в скафандре "Рипли", который несет в себе множество датчиков. Примерно через 10 минут после старта ракеты многоразовая первая ступень вернулась на Землю", - пишет издание N+1.

Женский манекен в фирменном скафандре SpaceX назвали по имени вымышленной главной героини фантастического фильма о враждебных инопланетянах "Чужой" Эллен Рипли, которую сыграла американская актриса Сигурни Уивер.

Фото: twitter.com/elonmusk Манекен "Рипли" на борту Crew Dragon

Стыковка корабля с МКС должна состояться в воскресенье, в 10 утра по киевскому времени.

Стыковка с Crew Dragon должна пройти в полностью автоматическом режиме, из-за чего на МКС предприняли нетипичные меры предосторожности.

Незадолго до стыковки астронавты в американском сегменте закроют четыре люка, соединяющие сегменты станции. Также NASA и «Роскосмос» договорились об эвакуации экипажа американского сегмента станции в российский сегмент и пилотируемый корабль «Союз МС-11» в случае нештатной ситуации.

После стыковки с Международной космической станцией Crew Dragon проведет на орбите почти неделю, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.

Корабль Crew Dragon предназначен для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию. Корабль разрабатывали с 2013 года. Им можно управлять как с борта самолета, так и из центра на Земле. Он будет выводиться на орбиту ракетой-носителем Falcon-9.

Crew Dragon в зависимости от комплектации может доставить на орбиту экипаж из 4 или 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней.

Первые беспилотные запуски кораблей, разработанных в рамках Commercial Crew Program, неоднократно переносились по разным причинам. Первый пилотируемый запуск Crew Dragon запланирован на июнь 2019.

Единственным средством доставки экипажей на МКС сейчас являются российские корабли «Союз», место на которых стоит NASA 81 млн долларов.