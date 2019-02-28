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Комитет промполитики рекомендовал Раде принять законопроект, открывающий частные инвестиции в космическую отрасль

Авторами законопроекта предлагается заменить механизм лицензирования космической деятельности на механизм разрешительных процедур для отдельных видов космической деятельности.

Комитет промполитики рекомендовал Раде принять законопроект, открывающий частные инвестиции в космическую отрасль

Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект, который открывает космическую отрасль для инвестиций негосударственных компаний. Об этом в Facebook сообщил глава парламентского Комитета по промполитике Виктор Галасюк (РПЛ), передает БизнесЦензор.

Соответствующий законопроект №10096 предусматривает возможность для частных предприятий вести космическую деятельность.

"Сегодня Комитет поддержал наше революционный законопроект №10096 о демонополизации и развитии космической деятельности в Украине. Спасибо коллегам - открываем дорогу "частном космоса", - заявил Галасюк.

Исследования, производство и пуски космических аппаратов смогут осуществлять не только государственные, но и частные предприятия.

Сейчас фактически установлена монополия государственных предприятий и организаций на осуществление предпринимательской деятельности, связанной с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей. В том числе, с их космическими запусками с любой целью. Это не отвечает ни состоянию экономики Украины, ни мировой практике, где осуществляется массовая коммерциализация космоса. Лицензирование космической деятельности было отменено еще законом "О лицензировании видов хозяйственной деятельности". Хотя в отраслевом законе "О космической деятельности" остались действительными положения о выдаче лицензий на осуществление космической деятельности.

Поэтому, в целях приведения законодательства в соответствие, предлагается заменить механизм лицензирования космической деятельности на механизм разрешительных процедур для отдельных видов космической деятельности.

"Ранее мы уже демонополизировали производство, модернизацию и ремонт военной техники и оружия, отменив лицензирование этой деятельности. Сегодня уже более 50% госзаказа выполняют частные производители, более 150 успешных предприятий. Это развитие промышленности, новые инвестиции и рабочие места, которые на вес золота", - заявил Галасюк.

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