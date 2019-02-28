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Порошенко предложил ЕС разработать спецпакет по помощи Приазовью

Президент встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Порошенко предложил ЕС разработать спецпакет по помощи Приазовью
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко на встрече с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом предложил Европейскому Союзу разработать специальный пакет мер по социально-экономической помощи украинскому региону Приазовья.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Президент Украины приветствовал запланированный визит Валдиса Домбровскиса к украинскому Приазовья и обратился к вице-президенту Еврокомиссии с предложением по разработке ЕС специального пакета социально-экономической помощи этому региону", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что собеседники обговорили состояние выполнения меморандума о взаимопонимании и кредитном соглашении между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

Также Порошенко и Домбровскис коснулись темы противостояния российской агрессии на Донбассе и в Азовском море, а также освобождения всех украинских военнопленных.

"Вице-президент Еврокомиссии высоко оценил усилия президента и правительства Украины во внедрении политических и социально-экономических реформ и заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Европейского Союза на пути преобразований и имплементации Соглашения об ассоциации", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, 25 октября 2018 Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.

С момента открытия моста через Керченский пролив, соединившего оккупированный Крым с Россией, российская сторона имеет возможность блокировать украинские порты в Азовском море. Евросоюз не приемлет милитаризацию Азовского моря Россией и считает это опасным явлением.

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