Президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение ​зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение.

На сайте парламента проект закона №10110 от 28 февраля авторства президента Петра Порошенко определен как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Ранее Порошенко заявил, что подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Раде.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция - неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал президент на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком.

Он также выразил надежду, что депутаты поддержат данный законопроект.

Напомним, 26 февраля КС отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.

Статья 368-2, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное обогащение, была включена в Уголовный кодекс в 2011 году.