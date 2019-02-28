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Рада внесла первые изменения в госбюджет-2019

Парламент внес изменения для финансирования территориальных общин.

Рада внесла первые изменения в госбюджет-2019
Рада внесла изменения в госбюджет-2019
Фото: Макс Требухов

Верховная рада внесла первые изменения в госбюджет-2019 для финансирования территориальных общин, в которых из-за военного положения не состоялись выборы.

Документ поддержали 227 депутатов, передает РБК-Украина.

Необходимость в изменениях возникла из-за отмены первых выборов в 45 терробщинах, а также выборов местных депутатов из-за военного положения в 10 областях в конце 2018 года. В Министерстве финансов ранее пояснили, что без этих изменений не будет возможности профинансировать эти районы, в частности, в сферах образования и медицины.

Закон предусматривает снизить доходы общего фонда госбюджета в части официальных трансфертов "Реверсная дотация" на 9,5 млн гривен и снизить на эту сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе "Стабилизационная дотация".

Также предусмотрено уменьшить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе "Базовая дотация" на 13,4 млн гривен и увеличить на такую сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе "Стабилизационная дотация".

Напомним, в прошлом году Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы в объединенные территориальные громады в регионах, где было объявлено военное положение.

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