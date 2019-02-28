Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД

Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем

Министерство иностранных дел Украины не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.

Об этом заявила спикер МИДа Екатерина Зеленко на брифинге в Киеве, передает LB.ua.

"В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудостройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе - целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", - сказала Зеленко.

"МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах", - подчеркнула спикер.

Напомним, между Украиной и Израилем возник скандал из-за недопуска группы израильтян в Украину. В Госпогранслужбе рост отказов объяснили увеличением количества недобросовестных туристов.

С начала года Украина не пустила в страну 96 израильтян, а Израиль - 503 украинцев. В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев.

Ситуация в аэропортах Украины и Израиля станет темой двусторонних консульских консультаций в марте.