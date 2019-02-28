СБУ провела обыски в охранной фирме УПЦ МП
СБУ провела обыски в охранной фирме УПЦ МП
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники
Кино и «зелёные человечки»
Кино и «зелёные человечки»
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019
Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
Группа, занявшая четвертое место на нацотборе, тоже не поедет на Евровидение
Голкипер "Манчестер Юнайтед" отказывается от зарплаты 350 тыс. фунтов в неделю, - СМИ
Голкипер "Манчестер Юнайтед" отказывается от зарплаты 350 тыс. фунтов в неделю, - СМИ
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)
KAZKA отказалась ехать на Евровидение
KAZKA отказалась ехать на Евровидение
​Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17
​Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого MH17
ГлавнаяПолитика

Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД

Киев призывает разобраться с нелегальным наймом украинских рабочих.

Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем, - МИД
Украина может отказаться от безвизового режима с Израилем
Фото: Владислав Мусиенко

Министерство иностранных дел Украины не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.

Об этом заявила спикер МИДа Екатерина Зеленко на брифинге в Киеве, передает LB.ua.

"В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудостройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе - целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", - сказала Зеленко.

"МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах", - подчеркнула спикер.

Напомним, между Украиной и Израилем возник скандал из-за недопуска группы израильтян в Украину. В Госпогранслужбе рост отказов объяснили увеличением количества недобросовестных туристов.

С начала года Украина не пустила в страну 96 израильтян, а Израиль - 503 украинцев. В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев.

Ситуация в аэропортах Украины и Израиля станет темой двусторонних консульских консультаций  в марте.

Игорь Соловей Игорь Соловей , Руководитель отдела "МИР", LB.ua
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также