Контроль та моніторинг державних реєстраторів: як це працює

Одним із завдань Міністерства юстиції України є захист майнових прав шляхом формування та реалізації політики у сфері державної реєстрації. До Мін’юсту надходить багато скарг від громадян та бізнесу на випадки рейдерських захоплень , до яких причетні реєстратори та нотаріуси, котрі були відключені від доступу до реєстру за вчинені порушення, але згодом, коли термін відключення минув, знову почали працювати. Саме для того щоб підвищити якість роботи цих реєстраторів, було прийнято рішення про запровадження для них кваліфікаційних іспитів.

Існує кілька аспектів, які сприяють напливу інвесторів у виробництво та економіку загалом. Це легкість і прозорість ведення бізнесу та належний захист майнових прав.

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Сьогодні такі іспити повинні складати особи, які:

а) мають намір стати державним реєстратором (це не стосується нотаріусів, бо вони складають інший іспит – на отримання свідоцтва про право займатися нотаріальною діяльністю);

б) реєстратори, у тому числі й нотаріуси, які через ті чи інші порушення були відключені від доступу до реєстрів.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (так званим «антирейдерським законом») розширено контролюючі функції Мін’юсту і передбачено проведення моніторингу та камеральних перевірок діяльності державних реєстраторів, нотаріусів, суб’єктів державної реєстрації.

Частиною першою статті 37 Закону України від 01.07.2004 №1952-IV «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та частиною першою статті 34 Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закони) встановлено, що контроль у сфері державної реєстрації здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації прав.

Порядком здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 (далі – Порядок), визначено поняття моніторингу реєстраційних дій. Моніторинг реєстраційних дій – це комплекс організаційних та технічних (з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – реєстри) заходів, які забезпечують систематичну, вибіркову перевірку дотримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – державні реєстратори), уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації законодавства під час проведення реєстраційних дій за критеріями, визначеними цим Порядком.

Моніторинг проводиться на підставі відомостей реєстрів за такими критеріями: порушення строків реєстрації, проведення реєстраційних дій в неробочий час, відсутність у реєстрах електронних копій документів, проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень, скасування записів з реєстрів тощо.

За результатами моніторингу реєстраційних дій у реєстрах та у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами Міністерство юстиції України проводить камеральні перевірки таких реєстраторів.

Також підставою для проведення камеральної перевірки можуть бути скарги, подані відповідно до Закону України «Про звернення громадян», та обґрунтовані подання територіальних органів Міністерства юстиції.

Камеральна перевірка – це перевірка, що проводиться у приміщенні Мін’юсту виключно на підставі даних реєстрів. Така перевірка проводиться на підставі наказу Міністерства юстиції України, яким утворюється комісія у складі не менше трьох осіб. Ця перевірка проводиться протягом 14 робочих днів.

Пунктом 8 Порядку передбачено, що під час проведення камеральної перевірки комісія має право:

1) ознайомлюватися з електронними копіями документів, на підставі яких проводилися реєстраційні дії та які розміщені у реєстрах, а також з документами, створеними за допомогою програмних засобів ведення реєстрів;

2) витребувати у суб’єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у державного реєстратора копії документів у паперовій формі, відомості про які містяться в реєстрах, проте відсутні виготовлені шляхом сканування електронні копії таких документів у реєстрах;

3) вимагати від державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації надання пояснень.

Такий алгоритм дій допомагає комісії встановити факт наявності або відсутності вини з боку державних реєстраторів під час проведення державних реєстрацій.

Результати камеральної перевірки оформляються довідкою, яка підписується усіма членами комісії.

За результатами проведеної камеральної перевірки Мін’юст на підставі довідки комісії приймає мотивоване рішення відповідно до Законів у формі наказу.

За результатами проведення перевірок (у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації) Мін’юст приймає вмотивоване рішення про:

1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;

2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;

3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації;

4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

5) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації.

Україна має дотримуватись європейських стандартів захисту прав власності, захищати економічні інтереси громадян та інвесторів.