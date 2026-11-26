Як сестри Музичук виступили на заключному турнірі серії, що вирішило долю принципового фіналу в бліці та чому Анні не вдалося втримати лідерство в загальному заліку?

Особливого значення цьому тріумфу надає особа фінальної суперниці. Уродженка Львова Катерина Лагно, яка свого часу виступала за збірну України й здобувала для неї міжнародні нагороди, у 2014 році проміняла український прапор на російський. Цей вибір складно назвати інакше, ніж зрадою, а саму шахістку – запроданкою. Нині Лагно виступає під нейтральним прапором. Утім, у Штутгарті українка залишила колишню співвітчизницю без титулу в бліці, а сама очолила загальний залік після першого дня змагань. Наступного дня обидві сестри Музичук дісталися півфіналів у рапіді, а за підсумками Гранд-фіналу Анна посіла друге місце в загальному заліку.

Українська гросмейстерка Анна Музичук стала переможницею бліц-турніру Гранд-фіналу WR Women’s Chess Tour 2026, який відбувся у німецькому Штутгарті. У вирішальному протистоянні українка здолала Катерину Лагно з рахунком 2,5:1,5. Анна буквально винесла суперницю у двох стартових партіях, повівши 2:0, а згодом довела мікроматч до перемоги. На шляху до фіналу Музичук також обіграла свою молодшу сестру Марію та китаянку Чжу Цзіньер.

Особливості турніру

22 листопада у Штутгарті (Німеччина) стартував Гранд-фінал серії WR Women’s Chess Tour 2026. У перший ігровий день вісім найсильніших шахісток серії розіграли трофей у бліці (контроль часу 3+2). Наступного дня учасниці змагалися в рапіді (15+10), а абсолютну чемпіонку визначали за сумою залікових очок у двох дисциплінах. За перемогу в кожній із них нараховують 10 очок, за друге місце – 8, за вихід до півфіналу – 5, а за участь у чвертьфіналі – 2. Найбільша сума очок і визначає переможницю Гранд-фіналу.

Фото: EPA/UPG Анна Музичук

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Україну у фінальному турнірі року представляли одразу дві гросмейстерки – сестри Анна та Марія Музичук!

До Штутгарта пробилися переможниці чотирьох континентальних відбіркових етапів туру (одна з учасниць згодом відмовилася від виступу, тому її замінила фіналістка одного з етапів):

Анна Музичук (переможниця бліцу на європейському етапі в Сен-Тропе)

Марія Музичук (фіналістка рапіду в Сен-Тропе – замінила у складі Бібісару Асаубаєву).

Вайшалі Рамешбабу (відбір у Токіо).

Катерина Лагно (відбір у Токіо).

Карісса Їп (відбір у Пунта-Кані).

Лея Гаріфулліна (відбір у Пунта-Кані).

Чжу Цзіньер (відбір у Мапуту).

Май Нарва (відбір у Мапуту).

Ви спитаєте, чому відмовилася Асаубаєва? Річ у тім, що вона є подругою Джавахїра Сіндарова і надала перевагу вирушити з ним на матч за корону в Швейцарію. У Женеві узбецький гросмейстер боротиметься за титул чемпіона світу з індійцем Гукешем Доммараджу.

Шлях сестер Музичук у першій половині змагань

У бліці українська гросмейстерка Анна Музичук продемонструвала високий клас та упевнену гру – кожен із трьох мікроматчів (коротких протистоянь із чотирьох партій) завершився на її користь із рахунком 2,5:1,5. Про все по черзі.

Фото: FIDE Анна Музичук під час партії

1/4 фіналу – українське дербі: Анна Музичук – Марія Музичук (2,5:1,5)

Уже на старті змагань жереб звів обох українок. У цьому був як мінус, так і плюс. Мінус той, що одна з сестер вилітала, а плюс, що в будь-якому випадку одна із сестер потрапила б до півфіналу. Раніше їхні партії в круговиках часто закінчувалися внічию. Але тут одній з них треба було поступитися. Успішнішою виявилася старша сестра. Вона виграла другу та четверту партії, тоді як Марія перемогла в третій. Перша завершилася внічию.

1/2 фіналу: Анна Музичук – Чжу Цзіньер (2,5:1,5)

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У другому раунді Анна зустрілася з дуже небезпечною китайською шахісткою, яка у чвертьфіналі подолала американку Каріссу Їп (2,5:1,5). Українка вдало стартувала, вигравши першу партію, але в другій уперта китаянка взяла реванш. Після нічиєї в третій зустрічі доля поєдинку вирішувалася в заключному двобої.

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук

Анна чорними на початку змушена була захищатися. Але діяла дуже уважно. Хоча у певний момент її позиція стала трохи гіршою. Та настала черга помилятися й Чжу. Партія перейшла, здавалося б, в абсолютно нічийний коневий ендшпіль. Проте у суперниць лишалися лічені секунди. І на 52-му ході китаянка, яка уперто грала на виграш, припустилася вирішальної помилки. Вона проґавила коня й змушена була зупинити годинник. Таким чином, остаточний рахунок – 2,5:1,5 на користь Анни.

Із другої половини сітки до фіналу дісталася Катерина Лагно (під нейтральним прапором). Вона розгромила претендентку на корону Вайшалі Рамешбабу з Індії – 2,5:0,5, а потім подолала Лею Гаріфулліну (також «нейтралку») – 2,5:1,5.

Фінал: Анна Музичук – Катерина Лагно (2,5:1,5)

Історія зустрічей дівчат сягає ще далеких дев’яностих, коли обом дівчатам зі Львівської області не було ще й семи років. Сама Анна свого часу розповідала, що знайома з Катериною ще з п’ятирічного віку. І от тепер таке важливе протистояння. До того ж особливо принципове з огляду на зміну Лагно українського спортивного громадянства на російське у 2014 році. Перед фіналом шахістки не потиснули одна одній руки.

Протистояння виявилося вкрай напруженим. На старті Анна вийшла вперед із рахунком 2:0. Та непоступлива Катерина змогла відіграти одну партію.

У четвертому поєдинку Лагно зробила ставку на техніку. Суперниці розіграли дебют чотирьох коней, і вже на 10-му ході розміняли ферзів. Білими в цій партії грала Анна. Українка діяла дуже впевнено й не дала суперниці жодних шансів на перемогу. Нічию було зафіксовано на 36-му ході. А це означало, що Музичук здобула чемпіонський титул у бліці!

Остаточний підсумок бліцу:

Анна Музичук; Катерина Лагно; Чжу Цзіньер; Лея Гаріфулліна; Марія Музичук; Карісса Їп; Вайшалі Рамешбабу; Май Нарва.

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За це Анна отримала 10 залікових очок, випередивши Катерину Лагно на два пункти. Утім, остаточну переможницю серії визначали за результатами обох дисциплін.

Наші спіткнулися в півфіналах рапіду

Другий день Гранд-фіналу WR Women’s Chess Tour, у який шахістки змагалися в рапіді (15 хвилин + 10 секунд за кожен зроблений хід), почався для українок вельми успішно. На відміну від бліцу, цього разу сестри Музичук опинилися в різних половинах турнірної сітки, тож могли зустрітися у фіналі.

Фото: FIDE Марія Музичук

У чвертьфіналі Марія Музичук обіграла претендентку на світову корону Вайшалі Рамешбабу з Індії – 1,5:0,5. У першій партії індійська шахістка чорними зрівняла гру в шотландській партії й домоглася нічиєї. Але в другій зустрічі Вайшалі білими в сицилійському захисті застосувала варіант Алапіна, який є в дебютному репертуарі сестер Музичук. Тому Марія добре знала, як протистояти білим. Їхній ізольований пішак став слабкістю, а згодом був знищений. Ендшпіль із зайвим пішаком молодша Музичук провела бездоганно й перемогла на 83-му ході.

З таким самим рахунком (1,5:0,5) перемогла й старша сестра Анна, яка у чвертьфіналі здолала естонську шахістку Май Нарву.

А от у півфіналах фортуна відвернулася від обох львів’янок. Марія звела внічию дві основні партії, проте, на жаль, білими поступилася в армагеддоні (вирішальній додатковій партії, у якій нічия рівнозначна перемозі чорних). Анна ж програла американці Каріссі Їп із рахунком 0,5:1,5. Саме американська шахістка зрештою стала переможницею турніру з рапіду.

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук

За вихід до півфіналів сестри Музичук отримали по п’ять залікових очок. Анна, яка напередодні тріумфувала в бліці, завершила Гранд-фінал із 15 очками в активі, лише одним пунктом поступившись переможниці загального заліку. Що ж, це теж чудове досягнення української шахістки. Марія ж за підсумками двох змагальних днів набрала сім очок.

Підсумкова таблиця Гранд-фіналу WR Women’s Chess Tour 2026: