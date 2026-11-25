Чемпіон світу з класичних шахів Гукеш Доммараджу та переможець Турніру претендентів Жавохір Сіндаров провели першу партію матчу за світову шахову корону у швейцарському містечку Колоньї.

Як пише The Guardian, представник Індії, який за жеребом розпочинав чорними фігурами, опинився під тиском часу. Чинний чемпіон витратив 36 хвилин з регламентованих 2 годин на один із ключових своїх ходів.

У Гукеша залишалося 16 хвилин на 20 ходів - додаткові пів години передбачено тільки після 40-ого ходу. Але ще до 38-ого партія вже закінчилась. Шахісти тричі повторили позицію і потиснули один одному руки.

Регламент передбачає 14 класичних партій по одній на день з кількома днями відпочинку. Якщо ніхто з шахістів не набере 7,5 очок, розпочнеться серія тай-брейків зі швидких шахів, а у разі потреби - партії з рапіду.