У словацькому Кошице збірна України з футболу завершила календарний рік матчем із Грузією у заключному турі Ліги Націй.

"Синьо-жовті" зобов'язані були не програти: у випадку невдачі команда потрапляла у стикові матчі за виживання у дивізіоні B.

На щастя, підопічні Андреа Мальдери полегшили тягар результату буквально за лічені секунди. Данило Сікан забив найшвидший м'яч в офіційних матчах за всю історію збірної.

Грузія після цього досить довго контролювала гру, хоча створювати біля воріт Дмитра Різника в них майже нічого й не виходило. Україна ж активізувалась по перерві. Чудова нагода подвоїти рахунок була в Едуарда Сарапія, але гостей врятував голкіпер Мамардашвілі.

Двічі Сакартвело опинялись у меншості, але першу червону картку арбітр скасував після перегляду відеповтору. Зрештою в нерівних складах команди так і закінчили з рахунком, який з'явився на табло ще на 1-ій хвилині - 1:0 на користь України.