Планування нового сезону: як обрати старти на наступний рік і не стати жертвою маркетингу

Я як спортсмен-аматор пропоную підійти до планування наступного сезону з холодною головою. І новачки, і досвідчені потребують зрозумілого порядку дій, що робити в наступному році. Ось практичний гід, як правильно обрати старти, зекономити нерви (і гроші) та отримати кайф від процесу. Зберігайте цей матеріал як довідник – він буде актуальним протягом усього наступного року. Поїхали/побігли/попливли!

Період психологічного та фізичного відпочинку минув. Ви сповнені сил та бажання реалізувати свої мрії в наступному році. Можливо, ви взагалі новачок, бігали/плавали/катали виключно для себе, а зараз з’явилось бажання отримати нові емоції чи перевірити свої сили в суперництві з такими, як ви, аматорами.

Поговоримо про планування наступного сезону спортсменами-аматорами. Ви фінішували заплановані на 2026 рік старти, досягли своїх найкращих (або не дуже) результатів або взагалі не змогли пройти дистанцію через стан здоров’я чи інші проблеми.

Люди, які відповідально запланували старти, беруть участь у марафоні

Правило «А-В-С»: ховаємо кредитну картку

Спортивна наука давно придумала ідеальну формулу планування року. Усі ваші старти мають ділитися на три категорії.

Старти категорії «А» (головні цілі): один-два старти на рік. Це ваша вершина. Наприклад, осінній марафон, «половинка» або повний Ironman. До них ви підводитесь на піку форми, робите тейперинг (зниження навантажень перед стартом), під них купуєте нові кросівки.

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Старти категорії «В» (контрольні): 2–4 старти. Вони потрібні як тренування в бойових умовах. Ви біжите їх не на 100% зусиль, а на 80–85%, відпрацьовуючи харчування, екіпірування та психологію.

Фото: EPA/UPG Учасники марафону під час забігу

Старти категорії «С» (фан і соціалізація): локальні забіги на 5–10 км, благодійні старти або естафети з друзями. Ви біжите їх замість звичайного тренування на вихідних, заради атмосфери та фотографій.

Організатори аматорських змагань продають вам кожен старт як категорію «А». Ваше завдання – жорстко розставити пріоритети. Якщо ви купили 10 слотів – ви не покажете результат на жодному з них. Реально оцініть свої фізичні можливості та оберіть ті старти, які ви зможете фінішувати з посмішкою: ми ж аматори, пам’ятайте.

Практичний календар аматора: що обирати в Україні

Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, українські організатори продовжують проводити якісні івенти. Чесно кажучи, на своєму першому закордонному змаганні «Ironman 70.3», який проводився в одній із країн Європейського Союзу, я був відверто здивований тим, що подібні змагання в Україні організовані набагато якісніше. Вибір є, і планувати календар можна доволі чітко. Нижче наведено орієнтовний календар головних подій (на основі розкладу 2026 року).

Змагання з бігу

Київ:

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Березень: Київська десятка Незламності (відкриття сезону, Ліга Run Ukraine).

Квітень: Київський півмарафон Незламності (Ліга Run Ukraine).

Жовтень: ПриватБанк Київський марафон Незламності – головний біговий старт осені.

Львів:

Вересень/жовтень: Львівський півмарафон Незламності.

Жовтень/листопад: традиційний «Фінальний забіг Львів».

Фото: EPA/UPG Учасники марафону за декілька годин перед стартом

Одеса:

Червень: Одеський півмарафон Незламності (Ліга Run Ukraine).

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Житомир:

Жовтень: Житомирський напівмарафон.

Інші міста:

Жовтень: Поліський напівмарафон, Лучеськ півмарафон (Луцьк).

Серія стартів від «Нової пошти», які проходять навесні та восени в різних містах України. Потрібно відслідковувати окремо.

Фото: EPA/UPG Прогулянка пересічною місцевістю в Південній Кореї

Трейл (гори та пересічена місцевість)

Серпень: «Chornohora Sky Marathon». Це випробування характеру, яке вимагає іншого екіпірування. Гірські забіги – це не про темп, це про виживання і силу ніг.

Жовтень: «Fun Karpaty Trail».

Тріатлон та дуатлон

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Київ та Київська область:

Травень: спринт серії «Subaru triatman series» (м. Українка).

Червень: суперспринт, естафети, акватлон (Київ, Оболонський острів).

Липень: олімпійська дистанція «Subaru triatman series» (с. Круглик).

Серпень: дистанція 70.3 «Subaru triatman series» («половинка», с. Підгірці).

Фото: EPA/UPG Тріатлоністи за день до старту

Вінниця:

Травень та вересень: «Ukraine vinnytsia triathlon cup» (олімпійська, 70.3, спринт, суперспринт).

Одеса:

Лютий–березень: «Triton Indoor Aquathlon» (акватлон у приміщенні).

Жовтень: чемпіонат з крос-дуатлону.

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Волинська область:

Лютий: «Kovel Indoor Triathlon» (Ковель) – формат зимового індор-тріатлону.

Серпень: тріатлон на озері Світязь. Неймовірно атмосферний старт (часто у форматі крос-тріатлону або спринту), який ідеально підходить для того, щоб поєднати змагання категорії «В» або «С» із сімейним відпочинком на природі.

Львів:

Грудень (або зимовий період): «Trilewy Aquathlon Cup» (акватлон у приміщенні).

Плавання на відкритій воді

Київ/Одеса:

Червень: запливи серії «Oceanman». Місце проведення залежить від безпекової ситуації. Останніми роками проводилися в Києві. Світовий бренд, старт відбувається, коли вода найтепліша.

Фото: EPA/UPG Початок запливу на відкритій воді

Одеса:

Липень: «Open Water Fest» (дистанції від 500 м до 10 км на відкритій воді, плюс формати акватлону).

Київська область:

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Травень–серпень: запливи від клубу «Triatman» (як частина тріатлонних стартів) та інші локальні серії (наприклад, «Aquaman»).

Фото: EPA/UPG Атлети долають дистанцію на велосипеді

Велоспорт (шосе та МТБ)

Київ:

Вересень: «Київська сотка» – легендарний масовий аматорський велозаїзд на 100 км. Ідеальний старт категорії «В» для тріатлетів.

Гірський велосипед (МТБ, Київ та регіони): протягом усього теплого сезону (з квітня до жовтня) проходить Київська MTB-серія (крос-кантрі XCO та марафони XCM). Етапи традиційно проводяться на складному рельєфі: Голосіївський ліс (Дідорівка, Китаєво), Пуща-Водиця, Лиса гора. Це динамічні старти з корінням, багнюкою, крутими підйомами (торчками) та технічними спусками. Головний хаб для пошуку та реєстрації на всі МТБ-змагання в Україні – національна платформа «BikePortal».

Львівська область:

Липень: «Gran Fondo Ukraine» (наприклад, маршрут від Старого Самбора на 90 та 120 км). Серйозне випробування для тих, хто має досвід їзди в горах, з набором висоти понад 1600 метрів.

Забіги з перешкодами

Світова франшиза «Spartan Race Ukraine». Це ідеальний мікс бігу пересіченою місцевістю та функціонального кросфіту (рукоходи, мішки з піском, берпі). Формат підходить і еліті, і як старт категорії «С» для тимбілдингу з друзями.

Зазвичай проводиться в м. Києві, але може проводитись і в інших містах України, у кілька етапів: травень (весняний етап), вересень–жовтень (осінній етап) та грудень (здебільшого трейл). Можуть бути зміни – відслідковуйте соцмережі організаторів.

Фото: spartan.com Чоловік долає дистанцію з перешкодами

Звичайно, зазначені тільки основні змагання, та продовження війни в Україні може вносити корективи до попередніх спортивних подій. Уточнюйте оновлення в організаторів.

Закордонна мрія: культові старти та маркетинг

Якщо ви вирішили інвестувати у виїзд за кордон, варто розуміти, що за багатьма легендарними стартами стоїть геніальний маркетинг, який приховує реальні складнощі.

Заплив через Босфор (Cross-Continental Swimming Race, Туреччина)

Орієнтовний час: друга половина серпня.

Маркетинг: «Перепливи з Азії в Європу! Стань міжконтинентальним плавцем!»

Реальність: слоти треба «ловити» ще в січні – вони розлітаються за 3–5 хвилин і коштують дорого. Дистанція (6,5 км) тотально залежить від течії. Можна проплисти за 50 хвилин, а можна боротися 2 години. Емоції фантастичні, але як суто спортивний виклик – це радше лотерея. Як особливість, на фініші ви не отримуєте медаль за подолання дистанції, тільки електронний сертифікат. Не дивуйтесь.

«Марафони-мейджори» (Берлін, Лондон, Токіо, Чикаго, Бостон, Нью-Йорк)

Що це: серія з шести найбільших та найпрестижніших марафонів світу, що мають офіційний статус «World Marathon Majors». Для аматорів це найвище досягнення – фінішувати на всіх шести трасах, щоб здобути об’єднану медаль-шестірню «Six Star Finisher» та увійти до елітного клубу марафонців.

Фото: EPA/UPG Старт марафону в Порту, Португалія

Проводяться протягом року, наприклад, Токіо і Лондон – навесні; Берлін, Чикаго, Нью-Йорк – восени.

Як особливість, просто купити слоти на ці старти неможливо. Це буквально лотерея (шанс виграти слот на Лондон – близько 4%, на Берлін – 10–15%). Бостон взагалі вимагає жорсткого кваліфікаційного часу. Якщо ви не виграли в лотерею, залишається купувати участь через благодійні фонди або туроператорів. У такому разі бюджет лише на слот і базовий готель одразу злітає до 1500–3000 євро, не рахуючи перельоту та віз.

Європейський Ironman 70.3/140.6

Орієнтовний час найближчих: Варшава (середина червня), Таллінн (початок серпня), Туреччина (кінець жовтня – листопад).

Реєструйтеся за 8–10 місяців. Ціна зростає «сходинками», тому рання реєстрація економить 100–150 євро та дозволяє забронювати житло поруч зі стартом (важливо для логістики велосипеда).

Фінансова математика

Головне правило, яке врятує вас від розчарувань: ціна слота – це лише 20% від вартості вашої участі в змаганні. Завжди рахуйте «підводну частину»:

квитки на потяг/літак (і доплата за перевезення велосипеда);

на дати великих стартів ціни на готелі злітають у 2–3 рази;

спортивні гелі, ізотоніки на період підготовки та сам старт;

новий гідрокостюм під травневі старти, свіжа пара кросівок під осінній марафон, байкфіт та апгрейд велосипеда;

тріатлонна ліцензія та медична страховка (за потреби).

Фото: EPA/UPG Учасник марафонського забігу

Ваш чек-лист перед тим, як натиснути «Оплатити»

Чи вписується цей старт у мій графік роботи та сім’ї?

Чи є в мене мінімум 3–4 місяці на адекватну базу підготовки, щоб не травмуватися?

Це старт категорії А, В чи С?

Чи порахував я повний бюджет поїздки, а не тільки ціну слота?

Якщо всі відповіді вас влаштовують – вітаю: ви робите усвідомлений вибір, а не йдете на повідку в маркетологів. Готуйтеся розумно!

Якщо ви шукаєте грамотний підхід до планування сезону, хочете розібратися, як обрати свої перші змагання без шкоди для здоров’я, або отримати безкоштовні програми підготовки, запрошую вас до мого Telegram-каналу «Iron Officer» (t.me/iron_officer_ua). Також долучайтеся до мене у Facebook – Роман Громов. З будь-яких питань щодо бігу, плавання, кросфіту чи індивідуального планування пишіть у приватні повідомлення або на пошту: [email protected].