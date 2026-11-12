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Перша в історії: Катерина Садурська занурилася на 90 метрів без ласт на одному вдиху

До неї це вдавалося лише шістьом чоловікам.

Перша в історії: Катерина Садурська занурилася на 90 метрів без ласт на одному вдиху
Катерина Садурська після успішної спроби
Фото: Команда Садурської

Українська фрідайверка Катерина Садурська стала першою жінкою у світі, яка занурилася на 90 метрів без ласт.

Про це повідомляє LB.ua.

Рекорд вона встановила 11 листопада на міжнародних змаганнях AIDA Blue Element November 2026 на Карибах у дисципліні CNF (із постійною вагою без ласт). Її вважають найважчою у фрідайвінгу: спортсмен іде на глибину й повертається назад лише силою власних м'язів, без жодного спорядження і на одному вдиху.

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Катерина Садурська розпочинає занурення
Фото: Команда Садурської
Катерина Садурська розпочинає занурення

90 метрів – це висота 30-поверхового будинку. Тиск на такій глибині сягає 10 атмосфер, об'єм повітря в легенях зменшується вдесятеро, серцебиття сповільнюється до 20 ударів на хвилину. Відновлення після одного такого занурення триває 2–4 дні.

Менш ніж півроку тому спроба подолати 89 метрів закінчилася для українки першою в кар'єрі втратою свідомості.

«Я все ж вийшла на старт, та виснажений організм не витримав граничного навантаження – уже на фініші я вперше за 10 років кар'єри пережила блекаут і отримала дискваліфікацію. Це був складний досвід, який змусив мене переглянути підхід до підготовки», – розповіла Садурська.

Успішна спроба української фрідайверки Садурської
Фото: Команда Садурської
Успішна спроба української фрідайверки Садурської

Для спортсменки це десятий світовий рекорд у CNF за чотири роки: перший вона встановила 2023-го, подолавши 73 метри. Результат найближчої переслідувачки – 79 метрів.

Новий рекорд фрідайверка присвятила українським захисникам.

Нагадаємо, Катерина Садурська – учасниця Олімпійських ігор у Ріо-2016, 11-разова чемпіонка світу та 10-разова рекордсменка світу з фрідайвінгу.

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