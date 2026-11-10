Еліна Світоліна розпочала Підсумковий турнір WTA поразкою росіянці

Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі зазнала прикрої поразки від "нейтральної" росіянки Мірри Андреєвої.

Перший сет видався досить конкурентним, але наша співвітчизниця провалила шостий гейм, програвши його на своїй подачі під нуль. На жаль, цього вистачило спортсменці з країни-агресора, щоб довести справу до виграшу в партії.

Не зумівши врятувати сет, Світоліна посипалась. Після рахунку 4:6 вона більше не виграла жодного гейму і отримала від Андреєвої вкрай неприємну "баранку" 0:6. Росіянка реалізувала вже перший свій матчпоїнт.

Таким чином обидві українки у першому турі Підсумкового турніру програли свої матчі. Марта Костюк, яка несподівано замінила першу ракетку світу Єлену Рибакіну, не змогла впоратись з чешкою Ліндою Носковою.

Останні змагання року відбуваються з груповим раундом: попереду у Світоліної та Костюк ще по два матчі у своїх квартетах. До півфіналів виходять дві найкращі тенісистки з кожної групи.