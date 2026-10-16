Теніс: Світоліна сенсаційно поступилася в чвертьфіналі «тисячника» в Ухані

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №6) програла британці Сонай Картал (WTA №170) у чвертьфіналі WTA 100 в Ухані – 1:2 (2:6, 6:2, 6:4).

Про це повідомляє LB.ua.

Матч тривав майже дві години. Упродовж гри Еліна виконала 3 подачі навиліт і припустилася 2 подвійних помилок.

Зустріч на «тисячнику» була третьою очною між тенісистками і першою, в якій перемогла британка.

У півфіналі змагань Картал зіграє з Оленою Остапенка (WTA №34).

Нагадаємо, Еліна Світоліна кваліфікувала на Підсумковий турнір WTA. Він триватиме з 7 по 14 листопада на хардових кортах Індіан-Веллс.