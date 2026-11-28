З нею ми обговорюємо початок голоду та чинники, що вплинули на його перебіг, ті немислимі умови, у які селяни були поставлені радянською владою, та стратегію виживання наших попередників. Тодішня влада, залишивши селян без грошей й зі здирницькою системою «трудоднів», вимагала оплату буквально за все. Лише неймовірна вітальність українців дозволила їм вистояти у те лихоліття й дожити до сторічного (і старше) віку. Пані Юлія, котра їздить в експедиції Україною, поділилася деякими історіями стійкості та відваги.

Про кількість жертв, яких забрав цей голод, вчені дискутують й по цей день. За оцінками фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, у 1946-1947 роках надсмертність в Україні перевищила 700 тисяч осіб. Надсмертність – це атиповий приріст померлих, не характерний для звичайних умов. LB.ua говорить про цю трагедію з Юлією Коцур, кандидаткою історичних наук, завідувачкою відділу усної історії Голодомору у Національному музеї Голодомору-геноциду.

Третій масовий голод ХХ століття (після 1920-х та 1930-х років) Україна пережила у 1946-1947-му. Його призвідниками стали посуха, поганий стан сільського господарства після Другої світової, а також політика радянської влади, яка хліб нужденних селян продавали за кордон, в тому числі й країнам Східної Європи, що стали сателітами СРСР.

Фото: Вечірній Київ Юлія Коцур

«У 1946-1947 роках селяни страждали не тільки від голоду, але й від холоду. Для обігріву дозволяли використовувати лише хмиз, і то не скрізь»

Почнемо з причин голоду 1946-1947 років. До нього, зокрема, призвела посуха. Але чи був цей чинник вирішальним?

Як розповідають очевидці, погодні умови влітку 1945-го, а також і 1946 року дійсно були несприятливими. Особливо у південних регіонах України. Проте ніхто з них не називає тодішню посуху значною. Бо, власне, ніколи для українського села період посухи не був аномальним явищем. Літо могло бути більш або менш посушливим, але ніхто не вбачав в цьому чогось екстраординарного.

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На випадок посухи чи неврожаю у селян завжди був – як би ми сказали зараз – «страховий фонд». Тобто запаси зерна, з яких можна було забезпечити свою родину або допомогти нужденним. Та й навіть у 1945-му, попри посуху, збіжжя також було у колгоспах. І якби влада вжила заходів та задіяла ці запаси, трагедії можна було б уникнути.

На цьому моменті хочу особливо наголосити. Зерно у ті роки в СРСР було і за кордон його не продавали?

Продавали. Але справа навіть не лише в цьому імпорті. У 1946-1947 роках норми хлібозаготівель були надзвичайно високими. Просто непосильними. З селян витискали останнє. Хліба збирали достатньо, навіть попри посуху, але після відмінусовування того обсягу, який передбачали хлібозаготівлі, зерна лишалося зовсім мало. Тож, коли в 1946 році почали збирати урожай, в селах було достатньо голодних та знесилених людей.

В одній з наших експедицій Іван Олексійович Онуфрійчук, 1940 року народження, розповідав, що його дідусь був головою колгоспу на Миколаївщині. Люди в цьому колгоспі були геть знесилені, а потрібно було працювати в полі й збирати зерно, тож він видав їм авансом трохи хліба нового урожаю.

На нього відразу хтось доніс, бо своє «добро» на таке рішення партійне керівництво не давало. Діда навіть судили, але, на щастя, дали йому умовний термін, хоча посади й позбавили. Наш респондент розповів, що під час відвідин цього села нащадки тих, хто вижив у голод 1946-му, підходили до нього і дякували за діда, який всіх фактично врятував.

Фото: надане Музеєм Голодомору Знімок-артефакт періоду голоду 1946-1947 років. Це – Швець Михайло Родіонович, 1924 року народження, який працює на колгоспних волах.

Які ще моменти могли спричинити голод?

Зважимо на те, що щойно завершилася війна, країна в руїнах, її потрібно відбудовувати. Багато чоловіків загинуло, багато – повернулись інвалідами. Обробляти землю почали переважно жінки. Техніки або не було, або була в непридатному стані, бо ремонтувати її також було нікому. Тобто у 1946-1947 роках землю обробляли так, як це робили у ХІХ столітті, – впрягали коней в плуг. А там, де не було коней, впрягали волів чи корів, інколи навіть дійних, чого категорично не можна було робити, бо надої моментально падали. Одним словом, площі були засіяні менші, відповідно, й урожай був меншим, а норми хлібоздачі натомість стали вищими.

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Це ми говоримо про зернові, а як щодо городини – картоплі, капусти, буряка – словом, всього того, що могло б допомогти протриматися до нового врожаю? У 1932-1933 рр. забирали буквально усе, зазирали навіть у горщики та у піч…

Селяни мали рознарядку й на городину, вони також були зобов’язані здавати м'ясо, набіл (молочні продукти – Ред.) та яйця. І навіть якщо в господарстві не було м’яса, селяни мусили взяти його де завгодно, але здати державі. Купити у сусіда, якщо сусід тримав худобу, або викручуватися в інший спосіб.

Тобто селянин сам не їв м’яса, його діти не їли м’яса, але він мав його купити за свої кревні та віддати державі?

Саме так. Існували «заготконтори», в які селяни несли певну кількість м’яса, молока та яєць. Норми відрізнялися по регіонах, але поблажок нікому не робили, навіть вдовам з великою кількістю дітей.

А ще існував податок на плодові дерева, так?

Так. В багатьох регіонах фруктові дерева добре росли і дуже добре родили і могли бути помічними під час масового штучного голоду 1946-1947 років. Але вирубувати доводилося цілі садки, бо кожне дерево обкладали податком. Кожне, навіть маленький саджанець, який ще навіть не плодоносив. Це стосувалося і ягідних кущів, і виноградників, і навіть пасік.

Цього року на Одещині ми записали спогади місцевої жительки, Клочкової Раїси Степанівни, яка розповіла, що у їхньої родини був великий виноградник, на який наклали непідйомний податок. Тож її старша сестра за одну ніч вирубала цей виноградник і родина на ранок жахалася і плакала, коли це побачила.

Хоча в традиційній українській культурі «садок вишневий коло хати» завжди був ще одним засобом до виживання. Бо селяни заготовляли собі на зиму яблука, груші, сливи. Всі ці фрукти сушили, потім варили з них узвар, який мав свою поживність. Без фруктового саду раціон українського селянина, який й без того страждав від недоїдання, ставав зовсім обмеженим.

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Замість фруктових дерев селяни висаджували звичайні – щоб топити ними хату. Бо на розтопку дозволяли брати лише хмиз, а подекуди забороняли і це. Тому я хочу наголосити, що у 1946-1947 роках люди страждали не лише від голоду, але й від холоду – їм нічим було опалювати будинки. Та й це ще не все. За зрубані фруктові дерева селян штрафували, бо вважали це саботажем. Доводилося переконувати, що дерева засохли абощо, і це при тому, що йшлося про власність людини, якій ці дерева належали.

Словом, і мати садок було погано, бо на нього треба було знайти податок, і не мати також – бо тоді тебе починали підозрювати в тому, що ти зумисно шкодиш радянській владі?

Так.

Фото: Ілюстрація з відкритих джерел Радянський плакат закликав обмінювати хліб та дрова на ситець, чоботи та машини. Нічого з цього списку українські селяни не бачили.

«Трудодень – це не про час, а про обсяг виконаної роботи. Трудодень можна було заробляти два чи три дні, і отримати лише 100-200 грамів хліба»

Чи всі регіони охопив голод і де постраждали найбільше?

Певною мірою голод охопив всі регіони. Але надзвичайно тяжкою була ситуація на півдні України. Складна ситуація також була й у центральній Україні, тобто у традиційних зернових районах. Та подекуди й на заході, де тривав процес колективізації та впроваджували колгоспи, зокрема, в Чернівецькій області та тодішній Станіславській області (нині – Івано-Франківська область – Ред.).

На Полтавщині ми записали респондента, який у 1946-1947 роках жив у Чернівецькій області. Базилюк Михайло Васильович, 1937 р. н., розповів, що там був великий голод. Фактично те ж саме, що й у 1933-му на підрадянській Україні – відбирали не тільки зерно, але й реманент і навіть продукти, які були вдома. Тож на Чернівеччині люди помирали масово, вони брели вздовж доріг, сподіваючись дійти до міста і так врятуватися, але падали напівживими й помирали на очах односельців. Наш респондент виніс цей спогад з раннього дитинства, казав, що у нього повсякчас перед очима оця дорога і трупи обабіч неї.

Люди намагалися втекти до міст. Їм могло це вдатися чи на їх шляху також стояли загороджувальні загони, які не пускали за межі села?

В 1946-1947-му вже ні. Режим «чорних дошок» (каральний список населених пунктів, де не виконували норми хлібозаготівлі – Ред.), відомий у 1930-х роках, у 1940-х вже не застосовували. Люди могли вільніше пересуватися, але все відносно, бо паспортів селяни тоді не мали і «закріпитися» у місті не могли. Тоді все робилося для того, щоб вони не могли влаштуватися, скажімо, на залізницю, а залишалися у «рідному» колгоспі. Де, до слова, заробітну плату їм не виплачували.

Системою оплати були трудодні, але трудодень – це не часовий вимір, тобто це не робочий день з 9.00 до 18.00. Трудодень – це вимір зробленої роботи, наприклад, площа висапаного буряку. А якщо ти ослаблений голодом, ти міг сапати той буряк і день, і два, і три. І за це тобі нараховували лише один трудодень. А якщо мова йшла про жнива, то праця взагалі тривала від світанку й до смерку. Бо це гаряча пора, збіжжя не буде чекати тощо.

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А в плані винагороди трудодень – це скільки?

Залежно від регіонів – 100-200 грамів хліба. Інколи 300.

Так це ж менше пайки блокадного Ленінграду! (Мінімальна норма для мешканців у Ленінграді становила 125 грамів хліба на день, але це була щоденна видача, тоді як трудодень міг розтягуватися на два-три дні – Ред.)

Ну, можна було виробити за один день 2-3 трудодні.

Тобто висапати 2-3 норми буряка?

Так. Але для фізично виснаженої людини це було б непосильне завдання, що очевидно. Втім, після 1948 року стало легше, бо люди почали отримувати авансові виплати у вигляді зерна. Але ця натуральна оплата відбувалася не щомісячно, як ми звикли зараз, – її видавали наприкінці року і навіть не після збору врожаю.

Бо спочатку збирали зерно, молотили, потім виконували норми хлібоздачі, віддавали частину державі, а вже залишки розподіляли на кількість працюючих і на кількість зароблених трудоднів. Це не була фіксована цифра, вона не збігалася з підрахунками на початку року, коли зерно тільки сіяли. Це була та оплата, яку встановлювали за результатами роботи, за обсягами врожаю і за нормами хлібозаготівель.

Тобто я, приміром, заробила 100 трудоднів по 300 грамів хліба за трудодень. Наприкінці року розраховую на 30 кг хліба, а отримую, скажімо, 25?

Ви у радянському колгоспі 1946 року не могли розраховувати взагалі ні на що. І ніхто таких підрахунків не вів. Бо ніхто не знав наперед, скільки йому заплатять на цілий рік. Я ж кажу: це залежало від норм хлібозаготівель, які також могли варіюватися упродовж року. І не забувайте про податки. Ви не можете розраховувати на 30 кг хліба, бо вам треба спродати частину, щоб заплатити податки.

Фото: Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів Корови замість коней тягнуть плуг. А погоничем працює дитина.

Якраз хотіла запитати, чим платити податки при натуральній формі оплати?

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Грошима, звичайними радянськими карбованцями. А де ви їх візьмете – це вже ваша проблема. Маєте город? Садите там моркву, цибулю чи капусту? Несіть на базар і продавайте. Але – до початку робочого дня!

Багато є таких історій, коли жінки були змушені йти за декілька десятків кілометрів на базар до сусіднього районного центру, щоб продати, скажімо, молоко. Але знову таки, не забуваймо: частину молока треба здати державі, частину – продати на ринку, щоб сплатити податок.

А собі?

А собі, буває, що нічого й не лишалося. Ну або можете продати материні весільні рушники або бабину хустку чи коралі. Якщо, звісно, у вас щось лишилося після Голодомору або після війни.

А таке питання: коли у дітей радянських селян закінчувалося дитинство? Коли вони починали працювати?

Із 6-7 років. А у 10-12 дитина вже була майже повноцінним працівником. У 14 ставала поруч з дорослими та відпрацьовувала свою пайку. Колгоспи іноді організовували харчування для працюючих у полі. Матері брали з собою дітей, щоб вони пололи, жали, крутили снопи – і мамі допомога, і дитині харч, бо отримає миску юшки. Дуже часто діти не мали змоги закінчувати середню школу, — їхнє навчання могло обмежитися чотирма класами, бо рідко хто дотягував до семи.

Моя баба по батькові, 1925 року народження, так і лишилася неписьменною. Її батьки взагалі «не дали в науку», бо – дівчинка. А батько – старший з синів – народився у 1948-му. Мав взувачку тільки на холоди, а решту часу до школи ходив босий. Казав, що пшеничну булку скуштував аж наприкінці 1960-х, коли приїхав вступати до технікуму в Києві. Тоді ж потрібен був дозвіл голови колгоспу, щоб тебе відпустили з села, чи не так?

Так. Цього року ми якраз фіксували історії про навчання. Одній дівчинці вчителі склалися коштами, щоб допомогти вступити в училище. Бо батьки не мали на що відправити її у місто. Одна вчителька їй платтячко пошила, і вона поїхала навчатися. І ця наша респондентка досі пам’ятає, як її підтримали, й відчуває вдячність.

При цьому багато учнів, які мали хороші здібності, гарно навчалися і могли б продовжити освіту, втратили таку можливість, бо їх просто не випустили з колгоспу. Залишали рахівниками чи ланковими – підраховувати трудодні абощо. Бувало, що люди благали видати їм атестат та дозвіл на виїзд, але не отримали його.

Фото: Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів Бригада жінок на полі колгоспу «Прогрес» Вознесенського району Миколаївської області. Знімок датується 1946-1947 роками.

«Від людей, які не отримували зарплату, але платили податки та штрафи, ще й вимагали купувати облігації – на гроші, які вони мали діставати бозна де»

Чи виникали якісь локальні повстання проти політики радянської влади? Не тільки на заході України, де все ще діяли окремі осередки УПА, а й загалом?

Мій колега займався Київщиною і знаходив документи, які підтверджували, що протести були. Це були й збройні повстання, і саботаж, коли люди, приміром, відмовлялися виходити на роботу чи виконувати якусь норму. Натомість вимагали, щоб їм там видали оплату чи хоча б аванс. Словом, намагалися відстояти свої права. Хоча навіть така форма протистояння була вельми ризикованою – заарештувати людину могли дуже легко.

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Фото: Історична правда Повстанська листівка проти терору голодом.

Повстанська листівка проти терору голодом. фото: Історична правда

Яка ситуація була у великих містах – Київ, Харків, Одеса? Там відчувався дефіцит продуктів?

Безперечно. Був і дефіцит, і дуже висока вартість хліба. Норми пайків на заводах не давали повного харчового забезпечення для працюючого працівника заводу, калорійність тих пайків була недостатньою. Але був ще так званий комерційний хліб, і багато жителів міста стояли у нескінченних чергах за ним. Селяни приїздили за цим хлібом також, й інколи стояли в черзі не кілька годин, а кілька діб.

Наш респондент розповідав, що наприкінці 1940-х він жив у Святошинському районі Києва і їздив разом з матір’ю за комерційним хлібом в район залізничного вокзалу. Його – малого – дорослі часто викидали з черги, тож він міг простояти день і повернутися з порожніми руками. Тоді його мати почала ставати в сусідню чергу і трохи наглядати за ним, щоб малого ніхто не кривдив. А коли надходила його черга, вона накидала на голову іншу хустку і купувала хліб вдруге, бо на дорослих існувала жорстка норма – скільки відпускати в одні руки.

За кордоном знали про голод 1946-1947 років? У нього був свій Ґарет Джонс?

Радянський Союз вийшов переможцем з Другої світової, він продовжував експортувати хліб за кордон і говорити про те, що в СРСР хтось страждає від голоду, було немислимо.

Тому про це ніхто не говорив, а якби заговорив, то радянська пропаганда відповіла б, що це брехня та наклеп. Називали це так, би мовити, «продовольчими труднощами», «післявоєнними труднощами», «утрудненням з продовольством». Переможців, як відомо, не судять… Деякі наші респонденти говорять, що це були неминучі наслідки війни, коли багато руйнувань, страждань і є значна потреба відбудовувати країну та піднімати її з руїн.

Стривайте, то люди навіть виправдовували оту політику радянської влади, яка призвела до голоду?

Не виправдовували, але вважали, що це – ціна перемоги над нацизмом. А це різні речі. Проте і зауважують, що голоду можна було уникнути, якби влада не вивозила зерно з колгоспів та не встановлювала непосильні хлібоздачі. Те, що війна інколи призводить до голоду, закарбувалося в їхній пам’яті назавжди. Так їм втовкмачували у повоєнні роки – країна у важкому стані, треба відбудовувати країну, треба приносити жертви. Наші респонденти іноді і зараз кажуть, що російсько-українська війна може завершитися голодом – такий сценарій для них є базовим, і це треба розуміти.

Фото: надане Музеєм Голодомору Зібраний селянами урожай йшов у заготконтори.

Як відбувався вихід з голоду?

Поліпшилися природні та погодні умови – це по-перше. З’являлася нормальна сільськогосподарська техніка – це по-друге. По-третє, влада послабила тиск на село й свої вимоги до нього. За тими документами, які є в архіві СБУ, у Москві прекрасно знали, що українські селяни голодують, що не бракує смертельних випадків і навіть випадків канібалізму. Тому керівництво вирішило реагувати, переглядаючи норми хлібозаготівель тощо.

Хоча виплат так само не було і матеріальне становище селян не покращилося. Лише у 1950-х почали виплачувати якісь копійки за трудодні (але не в усіх колгоспах), а хліба нараховували вже не 100 грамів за один трудодень, а 500 і вище. Тобто ситуація дуже поступово, але покращувалася, хоча все це були незначні зміни. Бо, наприклад, була введена система облігацій, система державної позики, і людей буквально примушували купувати ці облігації.

Дуже рідко, казали наші респонденти, траплялися випадки, коли на ті облігації щось отримували, коли їх погашали, бо переважно ніхто й нічого власникам облігацій не компенсував. Тобто уявіть – людина без зарплати, має тільки виплати натуральними продуктами. Але від неї чекають і сплату податків, і сплату штрафів, якщо вони накладалися, та ще й викуп облігацій на додачу!

Буквально днями записували 102-річного Михайла Руденка, який розповідав, що його з односельцями закривали в сільській раді і примушували підписуватися на облігації. Він каже: добу сидиш, другу сидиш, і пояснюєш же, що не маєш грошей купити ту облігацію, от не маєш і все… Якщо хтось був більш витривалий, то міг й кілька діб у тій сільраді просидіти й не піддатися, або ж вибити собі якусь поступку, тобто купити облігацій на меншу суму.

А наш респондент, котрий 1924 року народження, фронт пройшов і з інвалідністю повернувся, але так само не уникнув цього пресингу з облігаціями. «Я тільки одну добу зміг висидіти у сільраді, – каже він, – а далі терпець урвався. Але, думаю, посиджу ще хоч трохи, може вдасться домогтися знижки. Бо вони хочуть мені облігації на 2 тисячі карбованців продати, то я хоча б до тисячі цю суму зіб’ю», — розповідав він.

У Василя Барки в «Жовтому князі» є таке свідчення: чоловіків у 1932-му замикали десь без їжі та води, доки ті не починали пити власну сечу – так вибивали «добровільний» вступ у колгосп.

Так… Або ще вночі приходили і в двері грюкали – вимагали підписатися на облігації чи державну позику.

Фото: Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів Обробка посівів в колгоспі ім. Василєва Димерського району Київської області. Серпень 1947 року

«Голод 1946-1947 років підпадає під визначення злочину проти людяності, оскільки тодішня влада була винна у його виникненні, але не кваліфікується як геноцид»

Ми не називаємо голод 1946-1947 років голодомором, тобто не вважаємо його геноцидом. Це справедлива позиція, на вашу думку?

У нас на законодавчому рівні визнано голодомор геноцидом української нації, який був вчинений умисно з метою знищення українців. Натомість голод 1946-1947 років – ще один масовий штучний голод – підпадає під визначення злочину проти людяності, оскільки тодішня влада була винна у його виникненні, але нічого не вдіяла, аби запобігти численним жертвам.

Цей злочин проти людяності скільки забрав життів?

За оцінками фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, у 1946-1947 роках надсмертність в Україні перевищила 700 тисяч осіб. В довідках про смерть голод як її причину, звісно, не вказували. Інколи зазначали, що до фатального фіналу призвело виснаження, інколи – якісь хвороби. Але ж ми розуміємо, що за виснаженням та хворобами стояв голод.

У нас в фондах зберігається стаціонарний журнал з Чернігівщини, який був захований в старій шафі – у ньому лікар на свій страх і ризик фіксував причини смерті своїх пацієнтів. І ось там голод якраз вказаний, але ж такі дані старанно приховували. Він зашифрував цю причину смерті як «Ф11». Знайшли зошит лише, якщо не помиляюся, у 2018 році. Ось це – документальне свідчення того, що смерті від голоду траплялися і на Чернігівщині зокрема.

Фото: надане Музеєм Голодомору Сторінка з лікарського журналу Гнилицького Павла Леонтійовича. Видно позначки «Ф11» – можливо, від слова fames, що латиною значить «голод». Червоним двічі написано «дистрофія»

Скільки зараз, під час війни, ви проводите експедицій? Скільки приблизно охоплюєте людей?

Упродовж двох останніх років відбулися дві масштабні експедиції у 12 областях — 173 населених пункти. Експедиції здійснювалися у межах проєкту «Підтримка Національного музею Голодомору-геноциду України», за підтримки Міністерства закордонних справ Канади.

Ми записали 361 інтерв'ю зі свідками голоду 1946-1947 років. Намагаємося зараз якомога більше зберегти цих історій, і передусім – від свідків Голодомору, бо людей, які пережили 1932-1933 роки, щороку меншає.

Нам повідомляють їхні родичі чи знайомі, що є свідок голоду, ми обов'язково відгукуємося, їдемо на інтерв'ю, записуємо. Але буває так, що напередодні виїзду – коли ми робимо контрольний дзвінок – нам кажуть, що людина вже відійшла або її стан здоров’я погіршився настільки, що спілкуватися з нами вона вже не може. Зараз плануємо охопити дослідженням захід України – Чернівецьку, Львівську, Тернопільську, Волинську області, бо інші регіони досліджені краще.

Фото: надане Музеєм Голодомору Юлія Коцур опитує під час експедиції по Житомирщині респондентку Невмержицьку Марію Тофилівну, 1926 року народження.

Який вік має ваш найстарший респондент?

106 років. А загалом вік коливається від 86 і до 106.

Це покоління, яке пережило колективізацію, Голодомор 1932-33 років, війну, ще один голод, рабську працю у колгоспах, похмурі 1970-ті, буремні 1990-ті, початок російсько-української війни та повномасштабне вторгнення. Ви ніколи не запитували ваших респондентів, як вони подужали все це закинути собі на карк, прожити гідне життя і бути готовим у наші дні свідчити про злочини минулого?

Дивно, але буває так, що це вони запитують нас самих: «Чому я іще живу?». Але тут таки самі й відповідають, що живуть, бо завжди в русі й завжди на свіжому повітрі, від молодих років. У всіх у них було дуже активне й насичене життя. А ще одна наша 104-річна респондентка сказала просто неймовірну річ. У неї померла вся рідня, вижила тільки вона одна. «Я маю прожити життя за них всіх, – вважає жінка, – тому й живу так довго». Життя як служіння за тих, хто не зміг відбути свій земний шлях, – це і страшно, і дуже сильно водночас.