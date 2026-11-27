Сьогодні, 27 листопада, росіяни пошкодили два освітні заклади у Кременчуці на Полтавщині. Станом на 22:08 кількість травмованих зросла до чотирьох людей. З них – троє дітей.

Про це написав очільник ОВА Віталій Дяківнич. Пізніше він додав, що, за попередньою інформацією, травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надається необхідна медична допомога.

"Унаслідок атаки ворожого БпЛА у Кременчуці пошкоджено два заклади освіти в центральній частині міста. На місці працюють екстрені служби", - повідомив дяківнич раніше.

Інформація щодо наслідків атаки уточнювалася.