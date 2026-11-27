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У частині двох районів Київської області відстунє світло через російський обстріл.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Через ворожу атаку та пошкодження обладнання відсутнє електропостачання в частинах Білоцерківського і Обухівського районів", - розповіли там.

Графіки наразі не діють, енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло.

Раніше повідомляли, що у Запорізькій та Дніпропетровській областях зберігається складна ситуація з електропостачанням. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені російськими атаками, в регіонах продовжують діяти аварійні відключення.