Підрозділ SxLüd 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" спільно з батальйоном Signum 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем 9-го армійського корпусу знищили замасковану в лісі нафтобазу російських військ.
Про це повідомили у 1-му корпусі НГУ "Азов".
За даними військових, операцію провели в межах "Пекло-3". Російські окупанти намагалися захистити об’єкт за допомогою маскування, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп.
Пальне на базу підвозили потягом, а звідти автомобілями розвозили по підрозділах російської армії.
Унаслідок спільних дій українських військових нафтобазу та інфраструктуру її забезпечення знищили.
У "Азові" зазначили, що після попередніх ударів по нафтобазах і логістичній інфраструктурі росіяни намагалися приховати запаси пального, однак це не допомогло уникнути ураження.
- Сили оборони України протягом тижня, з 19 по 26 листопада, уразили 15 складів російських військ.