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Підрозділ SxLüd 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" спільно з батальйоном Signum 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем 9-го армійського корпусу знищили замасковану в лісі нафтобазу російських військ.

Про це повідомили у 1-му корпусі НГУ "Азов".

За даними військових, операцію провели в межах "Пекло-3". Російські окупанти намагалися захистити об’єкт за допомогою маскування, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп.

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Пальне на базу підвозили потягом, а звідти автомобілями розвозили по підрозділах російської армії.

Унаслідок спільних дій українських військових нафтобазу та інфраструктуру її забезпечення знищили.

У "Азові" зазначили, що після попередніх ударів по нафтобазах і логістичній інфраструктурі росіяни намагалися приховати запаси пального, однак це не допомогло уникнути ураження.