Бригада "Запоріжжяобленерго" потрапила під російський обстріл під час виконання аварійно-відновлювальних робіт. Це сталося під час ремонту високовольтної лінії електропередачі, пошкодженої внаслідок попереднього удару окупантів.

Про це повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

За його словами, енергетики працювали на відкритій місцевості, коли отримали повідомлення про реактивний безпілотник, який рухався в їхньому напрямку. Працівники попрямували до службового автомобіля, щоб дістатися найближчого укриття, однак не встигли.

Російський дрон влучив поблизу автомобіля. Від вибухової хвилі повилітали шибки, а транспортний засіб зазнав деформацій. Працівники не постраждали.

Після того як небезпека минула, енергетики повернулися до роботи, відремонтували лінію та відновили електропостачання для понад 3,5 тисячі споживачів Кушугумської громади.

Як зазначив Андрій Стасевський, це вже четвертий подібний інцидент із бригадами "Запоріжжяобленерго" протягом листопада. Від початку осені 2026 року фахівці підприємства дев’ять разів потрапляли під ворожий вогонь під час аварійно-відновлювальних робіт.