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Упродовж минулої доби, 26 листопада, росіяни завдали 699 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще 16 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Ворог вдарив 1 ракетою по Козаківському.

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Окупанти здійснили 18 авіаударів по Балабиному, Зарічному, Ясній Поляні, Кущовому, Новоіванівці, Щасливому, Шевченківському, Одарівці, Таврійському, Новорозівці, Запасному, Юрківці та Трудолюбівці.

564 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Канівське, Розумівку, Степногірськ, Річне, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Новояковлівку, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Гуляйпільському та Єгорівці.

114 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копаням, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю та Косівцевому.

Надійшло 119 повідомлень про руйнування та пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.