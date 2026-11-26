Відомо, що вона переходили залізничні колії у невстановленому місці.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Київщині жінка загинула внаслідок наїзду потяга. За попередніми даними, вона переходила колії у невстановленому місці.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Трагедія сталась 26 листопада у Фастівському районі.

Правоохоронці попередньо встановили, що під колесами пасажирського потягу сполученням Рахів-Київ загинула 62-річна місцева жителька. Відомо, що вона переходила залізничні колії у невстановленому місці.

"Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм громадянка померла на місці події", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у цій справі.