Норвезькі військові проведуть в Осло штабні навчання, де відпрацюють сценарії стримування і реагування на загрози.

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський цього тижня приєднався до начальника штабу оборони Норвегії Ейріка Крістофферсена для таємної місії на норвезько-російському кордоні.

Військові вивчають місцевість уздовж 198-кілометрового сухопутного кордону з Росією, щоб посилити протиповітряну оборону від дронів та ракет, передає The Barents Observer.

Сирський заявив журналістам, що російські провокації проти Норвегії на крайній Півночі цілком можливі, тож закликав тримати ППО у цілодобовій готовності. Крістофферсен додав, що після огляду рельєфу військові проведуть в Осло штабні навчання, де відпрацюють сценарії стримування і реагування на загрози.

Візит відбувався в умовах суворої секретності: генерали прилетіли до Кіркенеса на літаку C-130J Super Hercules із вимкненими транспондерами, провели закритий брифінг із директоркою поліцейської служби безпеки Норвегії і обстежили кордон на всюдиходах та гелікоптері. Зі спостережної вежі вони також оглянули долину Печенга, де базується 71-ша мотострілецька дивізія РФ, чия бронетехніка з кордону зараз майже повністю знищена в Україні.