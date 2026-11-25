Збройні сили Норвегії отримають можливість випробувати українську платформу ситуаційної обізнаності та управління бойовими діями DELTA. Про це повідомили в уряді Норвегії.

Відповідний меморандум про наміри підписали міністр оборони України Євгеній Хмара та його норвезький колега Торе О. Сандвік під час зустрічі в Осло. Документ передбачає тестування української розробки норвезькими військовими, однак не передбачає обміну оперативними даними між Україною та Норвегією.

«Це приклад взаємовигідної співпраці. Норвегія може навчатися на досвіді України, а ми разом працюємо над спільними розробками. Підтримка Норвегії важлива для України, але завдяки цій підтримці ми також зміцнюємо обороноздатність самої Норвегії. У перспективі ця співпраця сприятиме посиленню нашої обороноздатності та готовності до реагування на загрози всередині країни», — зазначив міністр оборони Норвегії.

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DELTA — екосистема військових продуктів, яка допомагає знищувати ворожі обʼєкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами.

Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень.

Користувачі бачать, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

Нагадаємо, міністр оборони України Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус у Берліні підписали Лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку, впровадження та застосування бойової цифрової екосистеми DELTA.