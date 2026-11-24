На сервісі видалять до 29 мільйонів треків.

Музичний стримінговий гігант Tidal, який частково належить реперу Jay-Z, оголосив про повну заборону треків, створених за допомогою штучного інтелекту.

Нові правила набудуть чинності 9 грудня. Ними хочуть захистити справедливість і підтримати реальних виконавців, пише Euronews.

Керівник Tidal у материнській компанії Block Роберт Андерсон пояснив, що кілька місяців тому платформа вже промаркувала повністю згенеровані ШІ композиції та позбавила їх монетизації. Проте цього виявилося замало, оскільки за останні 90 днів 43% усіх завантажених на сервіс треків створив штучний інтелект.

За словами Андерсона, видалення всіх таких пісень із каталогу розпочнеться 9 грудня, а на початку року вони повністю зникнуть із платформи. Він зазначив, що 96% композицій від штучного інтелекту не отримують жодного прослуховування. Очікується, що завдяки цьому рішенню сервіс очистить каталог приблизно від 29 мільйонів треків. Наразі Tidal вже відхиляє від 80 до 85 тисяч подібних пісень щодня.

Поки що невідомо, як на цей крок відреагують головні конкуренти платформи — Apple Music, Amazon і Spotify.