Така конфігурація може забезпечити дрону більшу дальність і тривалість польоту.

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Російські війська розробили нову розвідувальну модифікацію безпілотника «Молнія», яку оснастили бензиновим двигуном, якісною камерою на гімбалі та МЕШ-модемом.

Про це повідомляє позаштатний радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Противник продовжує створювати модифікації "Молнії". На відео – "Молнія" розвідувального типу з МЕШ-модемом (конфігурація "точка-точка"), якісною камерою на гімбалі та бензиновим двигуном", – зазначив Бескрестнов.

Він зауважив, що раніше не зустрічав подібної конфігурації цього безпілотника.

"Бензиновий двигун забезпечує розвіднику більшу дальність, тривалість польоту та, ймовірно, більшу швидкість", – пояснив радник Президента.