Російські війська розробили нову розвідувальну модифікацію безпілотника «Молнія», яку оснастили бензиновим двигуном, якісною камерою на гімбалі та МЕШ-модемом.
Про це повідомляє позаштатний радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Противник продовжує створювати модифікації "Молнії". На відео – "Молнія" розвідувального типу з МЕШ-модемом (конфігурація "точка-точка"), якісною камерою на гімбалі та бензиновим двигуном", – зазначив Бескрестнов.
Він зауважив, що раніше не зустрічав подібної конфігурації цього безпілотника.
"Бензиновий двигун забезпечує розвіднику більшу дальність, тривалість польоту та, ймовірно, більшу швидкість", – пояснив радник Президента.
- Раніше радник президента повідомляв, що російські військові почали розміщувати ударні безпілотники-"ждуни" на високовольтних дротах.