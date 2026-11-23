В Україні засудили чоловіка, який збирав для російських спецслужб розвіддані про військові кораблі та позиції Сил оборони поблизу Одеси. Його затримали співробітники СБУ у березні 2024 року.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Як встановило розслідування, чоловік збирав інформацію про базування кораблів Сил оборони в акваторії Чорного моря. Особливу увагу він приділяв бойовим катерам Збройних сил України та Державної прикордонної служби.
За даними СБУ, зловмисником виявився місцевий водій-далекобійник, якого завербували російські спецслужби.
Під виглядом робочих поїздок він заїжджав на прибережну територію Одеського порту та стежив за маршрутами виходу військових суден у відкрите море.
Крім того, чоловік фотографував розташування українських військових підрозділів поблизу акваторії, використовуючи камеру телефона та Google Maps.
Зібрану інформацію він зберігав у смартфоні, щоб згодом передати російському куратору для підготовки бойових операцій проти українських захисників.
Співробітники СБУ викрили агента та затримали його поблизу Одеського морського порту. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.