Зрадник працював далекобійником і під виглядом робочих поїздок стежив за виходом українських суден у Чорне море.

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В Україні засудили чоловіка, який збирав для російських спецслужб розвіддані про військові кораблі та позиції Сил оборони поблизу Одеси. Його затримали співробітники СБУ у березні 2024 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, чоловік збирав інформацію про базування кораблів Сил оборони в акваторії Чорного моря. Особливу увагу він приділяв бойовим катерам Збройних сил України та Державної прикордонної служби.

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За даними СБУ, зловмисником виявився місцевий водій-далекобійник, якого завербували російські спецслужби.

Під виглядом робочих поїздок він заїжджав на прибережну територію Одеського порту та стежив за маршрутами виходу військових суден у відкрите море.

Крім того, чоловік фотографував розташування українських військових підрозділів поблизу акваторії, використовуючи камеру телефона та Google Maps.

Зібрану інформацію він зберігав у смартфоні, щоб згодом передати російському куратору для підготовки бойових операцій проти українських захисників.

Співробітники СБУ викрили агента та затримали його поблизу Одеського морського порту. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.