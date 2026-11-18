Зловмисники заклали вибухівку під рейки та підірвали її під час руху вантажного поїзда.

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За матеріалами Служби безпеки України двох агентів ФСБ засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підрив залізничної колії на Хмельниччині. Диверсію вони вчинили у грудні 2024 року під час руху вантажного поїзда.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її, коли наближався локомотив. Момент підриву вони зафіксували на камеру мобільного телефона, щоб передати відео російським спецслужбам як звіт про виконане завдання.

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Для диверсії чоловіки виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі тротилу та пластиду з функцією дистанційного керування.

Після підриву агенти намагалися заплутати сліди, змінюючи автомобілі. Однак правоохоронці затримали їх за кілька годин після вчинення злочину.

Як встановило розслідування, завдання ФСБ виконував завербований російською спецслужбою мобілізований житель Хмельниччини, який самовільно залишив військову частину, та його знайомий. Обидва чоловіки потрапили в поле зору російських спецслужб, коли шукали легкий заробіток у Telegram-каналах.

Під час обшуків у затриманих вилучили складові саморобного вибухового пристрою та мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом.

Суд визнав обох чоловіків винними за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, диверсії, незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами, незаконному виготовленні вибухових пристроїв і дезертирстві.

Кожному призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.