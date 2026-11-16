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За доказами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ РФ, якого викрили у серпні 2025 року на підготовці серії терактів у Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік облаштував у прифронтовому місті чотири схованки із саморобними вибуховими пристроями. Їх мали забрати учасники агентурно-бойових груп ФСБ для вчинення замовних підривів в обласному центрі.

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У СБУ встановили, що завдання російської спецслужби виконував завербований житель селища Приморське, який проживав поблизу лінії бойового зіткнення. Вибухівку йому доставляли дронами.

Згодом чоловік за вказівкою російського куратора вирушив мотоциклом до Запоріжжя. Там він мав облаштувати схованки з вибухівкою в лісопарковій зоні та передати їхні координати представнику ФСБ.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили задум і затримали агента. Під час обшуків у нього вилучили ноутбук, флеш-носії та смартфон із доказами співпраці з РФ.

За матеріалами справи, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через знайомого з тимчасово окупованого Токмака. Той згодом встановив йому зв’язок зі співробітником військової контррозвідки ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.