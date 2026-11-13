TIU: за Сергія Дуку внесли повну суму застави

Станом на ранок 13 листопада, за експосадовця СБУ Сергія Дуку внесли 65 млн грн, які встановлені як альтернатива у запобіжному заході.
Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, про це повідомила пресслужба ВАКС.
Як накопичувався розмір застави за Сергія Дуку на рахунку ВАКС:
- 9 листопада — 22 млн грн
- 10 листопада — 44 млн грн
- 11 листопада — 59,8 млн грн
- 12 листопада — 60,7 млн грн
- 13 листопада — 65 млн грн.
6 листопада ВАКС застосував до Сергія Дуки запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн.
Сергія Дуку підозрюють в участі у злочинній організації, яка стала відомою під назвою «Карфаген-2». 4 листопада 2026 року НАБУ та САП повідомили про її викриття. За версією слідства, організація діяла під прикриттям правоохоронців.
Її учасники забезпечували функціонування колцентрів, а також катування, продаж наркотиків і виробництво фальшивої іноземної валюти.
- На записах НАБУ Сергій Дука фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.
- Детальніше про операцію «Карфаген» читайте в матеріалі LB.ua.