TIU: за Сергія Дуку внесли повну суму застави

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Станом на ранок 13 листопада, за експосадовця СБУ Сергія Дуку внесли 65 млн грн, які встановлені як альтернатива у запобіжному заході.

Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, про це повідомила пресслужба ВАКС.

Як накопичувався розмір застави за Сергія Дуку на рахунку ВАКС:

9 листопада — 22 млн грн

10 листопада — 44 млн грн

11 листопада — 59,8 млн грн

12 листопада — 60,7 млн грн

13 листопада — 65 млн грн.

6 листопада ВАКС застосував до Сергія Дуки запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн.

Сергія Дуку підозрюють в участі у злочинній організації, яка стала відомою під назвою «Карфаген-2». 4 листопада 2026 року НАБУ та САП повідомили про її викриття. За версією слідства, організація діяла під прикриттям правоохоронців.

Її учасники забезпечували функціонування колцентрів, а також катування, продаж наркотиків і виробництво фальшивої іноземної валюти.