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TIU: за Сергія Дуку внесли повну суму застави

Застава становила 65 млн грн. 

TIU: за Сергія Дуку внесли повну суму застави
Сергій Дука
Фото: Transparency International Ukraine

Станом на ранок 13 листопада, за експосадовця СБУ Сергія Дуку внесли 65 млн грн, які встановлені як альтернатива у запобіжному заході. 

Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, про це повідомила пресслужба ВАКС.

Як накопичувався розмір застави за Сергія Дуку на рахунку ВАКС:

  • 9 листопада — 22 млн грн
  • 10 листопада — 44 млн грн
  • 11 листопада — 59,8 млн грн
  • 12 листопада — 60,7 млн грн
  • 13 листопада — 65 млн грн.

6 листопада ВАКС застосував до Сергія Дуки запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн.

Сергія Дуку підозрюють в участі у злочинній організації, яка стала відомою під назвою «Карфаген-2». 4 листопада 2026 року НАБУ та САП повідомили про її викриття. За версією слідства, організація діяла під прикриттям правоохоронців. 

Її учасники забезпечували функціонування колцентрів, а також катування, продаж наркотиків і виробництво фальшивої іноземної валюти.

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