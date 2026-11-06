Операція "Карфаген": ВАКС обирає запобіжний захід посадовцю СБУ Дуці

Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука фігурує на записах НАБУ під псевдонімом "Акім".

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, якого затримали в межах операції "Карфаген".

Про це повідомляє Суспільне.

На записах НАБУ посадовець фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.

Як стверджують правоохоронці, завдяки такій підтримці учасники угруповання мали зв’язки в державних органах і могли отримувати низку послуг та привілеїв.

Зокрема, йдеться про оформлення документів про непридатність до військової служби, отримання автомобільних перепусток, а також надання водія й охоронців із посвідченнями СБУ. За даними слідства, представники угруповання отримали ніж у подарунок від СБУ.

Операція «Карфаген», про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних концентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.

Підозри отримали очільник департаменту Офісу генпрокурора, заступник голови департаменту, пов'язана з ним жінка та інші фігуранти. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).

У листопаді НАБУ і САП в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, учасників якої підозрюють в налагодженні систематичного надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.