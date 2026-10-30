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Отруєння метадоном після знайомств у Telegram: Нацполіція розслідує загибель 22 українських військових

Зловмисники входили в довіру до військовослужбовців, пропонували зустрічі та подарунки, а потім підмішували небезпечні речовини в напої.

Отруєння метадоном після знайомств у Telegram: Нацполіція розслідує загибель 22 українських військових
Максим Цуцкірідзе
Фото: nsju.org

Національна поліція України розслідує обставини смерті 22 військовослужбовців. Слідчі викрили схеми, у межах яких зловмисники знайомилися з військовими через Telegram і могли отруювати їх метадоном та іншими небезпечними речовинами.

Про це розповів очільник Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, у справах щодо 12 загиблих уже встановили підозрюваних. Причини та обставини інших смертей продовжують з’ясовувати.

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Зловмисники знайомилися з військовими через Telegram, входили в довіру, підтримували особисте спілкування, а згодом пропонували зустрітися, передавали подарунки чи надсилали посилки. У деяких випадках у напої підмішували метадон, а небезпечні речовини пересилали поштою.

Також використовували давні знайомства. В одному з випадків людина, яка тривалий час регулярно спілкувалася з військовим через відеозв’язок, діяла за вказівками куратора.

У Нацполіції закликають військовослужбовців звертати увагу на ознаки потенційної небезпеки:

  • розпитування про місце служби та перебування;
  • прохання або вимоги приховувати спілкування;
  • наполегливі запрошення зустрітися наодинці;
  • несподівані подарунки чи посилки, особливо від малознайомих людей;
  • пропозиції вжити напої, ліки чи інші речовини невідомого походження.

Якщо контакт викликає підозру, правоохоронці радять не погоджуватися на зустріч і не продовжувати спілкування для перевірки. Варто зберегти листування, дані акаунта та номер телефону й повідомити про підозрілий контакт поліцію за номером 102.

У Нацполіції наголошують, що перевіряти такі контакти мають правоохоронці, та закликають поширювати інформацію серед військових і їхніх рідних.

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