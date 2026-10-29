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ВР підтримала закон про те, що учні старшої школи зможуть завершити навчання у своїх закладах

За проголосували 265 народних депутатів.

ВР підтримала закон про те, що учні старшої школи зможуть завершити навчання у своїх закладах
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 15082-д про внесення зміни до Закону України "Про повну загальну середню освіту". Документ передбачає, що учні, які зараз навчаються в 10-х та 11-х класах за дворічною програмою старшої школи, зможуть завершити навчання у своєму закладі та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, навіть якщо заклад змінить статус із ліцею на гімназію.

Про це стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради. 

За проголосували 265 народних депутатів.

Необхідність змін пов’язана з реформою старшої школи, яка передбачає перехід із 2027 року до трирічної профільної середньої освіти, а також із реорганізацією та зміною типів закладів освіти. Через ці процеси учні можуть бути змушені переходити до інших закладів, що створює організаційні труднощі та ускладнює доступ до освіти. 

Документ передбачає, що в разі реорганізації або перепрофілювання закладу в гімназію йому можна буде видати або переоформити ліцензію на здійснення освітньої діяльності за рівнем профільної середньої освіти. Така ліцензія діятиме до завершення 2027/2028 навчального року, щоб учні могли закінчити навчання. 

Водночас у цих закладах не формуватимуть нових класів для здобуття профільної середньої освіти за програмами дванадцятирічної школи. Законодавчі зміни мають забезпечити безперервність освіти, зберегти звичне навчальне середовище та зменшити організаційні й соціальні труднощі для учнів і їхніх батьків. Також вони сприятимуть упорядкованому переходу від дворічної до нової трирічної моделі старшої школи.

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